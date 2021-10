Sporun kalbi Turkuvaz Medya’da attı! Süper Lig’in en iyileri ödüllerini aldı

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ve Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) başladı. Futbol dünyasından ünlü isimlerin de katılımcı olarak yer aldığı törende ödüller sahiplerini buldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE 2020-2021 SEZONUNUN EN İYİLERİ

Yılın Kulüp Başkanı - Ahmet Nur Çebi

Yılın Takımı - Beşiktaş

Yılın Teknik Direktör - Sergen Yalçın

Yılın Savunmacısı Oyuncusu - Vİtor Hugo

Yılın Kanat Oyuncusu: Max Gradel

Yılın Orta Saha Oyuncusu - Josef de Souza

Yılın Forvet Oyuncusu: Cyle Larin

Yılın En Değerli Yabancı Futbolcusu: Rachid Ghezzal

Yılın En Değerli Türk Futbolcusu: Taylan Antalyalı

Türk Futbolunda Fark Yaratan Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: Fatih Terim

Ziraat Türkiye Kupası Onur Ödülü: Alpaslan Çakar (Ziraat Bankası Genel Müdürü)

Özel Ödül: Ampute Futbol Milli Takımı



TFF BAŞKANI ÖZDEMİR: BİR İKİ GÜN İÇİNDE YENİ MHK'MİZİ GÖREVE GETİRECEĞİZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanını bir iki gün içinde açıklanacağını söyledi.

Özdemir, Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na konuk oldu.







Bir iki gün içinde yeni MHK başkanını açıklayacaklarını belirten Özdemir, "Kulüpler Birliği ile TFF arasında 5 kişiden oluşan yeni çalışma grubu kurduk. Bu arkadaşlarımız, yeni MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğini, bazı kulüplerimizin hep serzenişte bulunduğu adaletli tayin, gözlemci raporları, gözlemcilerin birbirleriyle ilişkileri gibi konularda en ince detayına kadar çalışmalara başladı. Bizim çok değer verdiğimiz MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bugünlerde yeni MHK Başkanı'nı ve kurulunu tayin ederek yolumuza devam edeceğiz. Bir iki gün içinde yeni MHK'mizi göreve getireceğiz. En kısa zamanda yeni MHK'yi meydana getirirken, bir taraftan da kurulumuz çalışmaları yapıyor. Yeni yıldan veya devre arasından itibaren hakemlik sisteminde nasıl iyileştirmeler yapabileceğimizi oturup kararlaştıracağız. Yeni MHK Başkanı için isimler var, birinde TFF olarak, kulüplere danışarak karar verip yolumuza devam edeceğiz" dedi.



TFF Başkanı Özdemir, yeni yayın ihalesi hakkında da şu ifadeleri kullandı;

"Dört kişi Kulüpler Birliğinden, dört kişi TFF'den, bir de sekreterlik yapsın diye TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ı da yayın ihalesi kuruluna alarak çalışmaya başladık. Birinci kademede bize mutlaka bir danışman gerektiği kararını verdik. Danışman aramaya başladık. Dünyada bu konuda ses getiren danışman firmalarından birini seçtik. O firmayla anlaşmayı yaptık ve o çalışmalara başladık. Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz."



A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacağına inandığını vurgulayan Özdemir, "Ümidimiz Katar için play-off oynamak. İki maçımız var, bu iki maçı da almak istiyoruz. Bu iki maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama hakkımız doğacak. Play-off'ta 12 takımlık 3 gruplu bir play-off sistemi olacak. Zor bir süreç ama hedefimiz birinci kademede play-off oynamaktır. Yeni teknik direktörümüz çalışmalara başladı, iki maçımız oldu. Norveç ile berabere kaldık, bize hep ters gelen Letonya deplasmanına gittik, oradan galibiyetle döndük, şu anda iddiamız devam ediyor. İnşallah oradan da çıkarız" diye konuştu.



Özdemir, hakem kararlarıyla ilgili yapılan eleştiriler hakkında ise, "İnsanın olduğu her yerde hata olur. VAR, hakem hatalarını minimuma indirmek için geldi. Ofsaytta başarıya neredeyse yüzde yüz ulaştılar. Diğer konularda ne kadar eğitirseniz eğitin ama netice olarak kararı veren gözler. Hem sahada hem de VAR'da olan arkadaşların gözlerinin neyi gördüğüne, nasıl tespit ettiğine müdahalemiz söz konusu değil. Kötü niyetin olmadığına hepiniz inanın, insandır, hata yapabilir, bunu saygıyla karşılayalım. Müesseseyi yıkmayalım. Galipken sesleri çıkmayan yöneticilerin, mağlupken kendi oyuncusunu, teknik direktörünü konuşmayıp sadece hakemi konuşmalarını doğru bulmuyorum. Bu ligde birbirimizi ne kadar seversek bu ligin kalitesi o kadar artar" dedi.







Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'a elde ettiği başarıdan dolayı ödül verdi.



Kulüplerin bankalarla yaptığı yapılandırma anlaşmalarıyla rahat bir nefes aldığını dile TFF Başkanı, "Belki yüzde yüz çözüm olmasa dahi kulüplerimizin sıkıntılarına yüzde 70-80 çözüm olacak anlaşmalar yürürlükte. Bankalara da teşekkür etmemiz gerekli, Türk futbolu sıkıntı noktasına gelmişti, nefes almamızı sağladı. Kulüplerin mali yapılandırmalarını yaparak, mali disiplinleri sağladılar. Takım harcama limitlerini tespit eden lisans kurulumuz var. Takım harcama limitleriyle üçüncü sezonu geçiriyoruz. İlk sezon kulüplere 'Limitin yüzde 30'unu harcayabilirsiniz.' dedik. Daha sonra takım harcama limiti olan yüzde 30'u yüzde 15'e düşürdük. Aşan var mıdır yok mudur önümüzdeki günlerde belli olacak. Takım harcama limitlerinin sıfır olması gerekiyor. Fakat kulüplerimiz bize rakamsal olarak kayıplar yaşadıklarını gösterdi. Lisans kurulumuzun detaylı incelemesinden sonra bu seneye mahsus olmak üzere 'Yüzde 25 takım harcama limitlerini aşabilirsiniz.' dedik. Başka çaremiz yoktu" şeklinde konuştu.



Kulüplerin Avrupa kupalarında başarılı olmasını istediklerinin altını çizen TFF Başkanı, "Artık şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyor, Avrupa'da beş takımdan dört takıma düşme durumumuz var. Kulüpler, UEFA'dan gelen gelirlerin 3'te 1'ini kullanabiliyorlardı, sadece Avrupa'da mücadele eden takımlarımızın 3'te 2'sini takım harcama limitlerine ilave ettik. Kur artışlarından muzdariptiler ve geçen yıl kur ortalamasını bu yılki harcamalarında sabit olarak aldık. Bu da onları rahatlatıcı bir etken oldu. Kulüplerimize böyle desteklerimiz oldu. Kulüplerin futbolcu lisanslarını alabilmesi için vergi ve borçsuzluk kağıdını bize getirmeleri gerekiyordu, pandemi döneminde bunu geçen sene yapmadık, kulüplerimiz bu konuda bir yıl daha destek olmamızı istedi, bunu da değerlendirdik. Yeni yayın ihalesiyle kulüplerimizin eskiye döneceğini tahmin ediyoruz" dedi.



Öte yandan Özdemir, bu sezon takımlara ilk 11'lerinde 8 yabancı oyuncu oynatma hakkı verdiklerini ifade ederek, "Onuncu hafta itibarıyla takımlarımızın ilk 11'de oynattığı yabancı oyuncu sayısı 6,96, 7 bile değil. Biz onlara 8 oyuncu imkanı verirken, 7 oyuncuyu oynatmışlar. Göztepe 4,54, 5'in altında. Beşiktaş'ta bir Rıdvan yetişti, bunun arkası da gelecek. Biz bu kuralı getirmeseydik inanın yine eski sistemle oynayacaktık. Şenol Güneş döneminde milli takımın ilk 11'inde 2'si Süper Lig'de, 9'u yurt dışında oynayan futbolcumuz vardı. Kuntz dönemindeki ilk maçımızda ilk 11'de 4 Süper Lig, son maçta da bu sayı 6'ya kadar çıktı. 8 3 bu sene, gelecek sene 7 4, bir sonraki sene de 6 5'e düşürmede kesin kararımız var. Herhangi bir olay olmazsa bu kararlarımızı devam ettirmek niyetindeyiz" diye konuştu.



Son olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu ay sonu amatör liglerin ve kadın liglerinin başlayacağını dile getirerek, kadın futbolunda ilk ateşi Beşiktaş'ın yaktığını ve bugün 24 takımlı kadın ligi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

BAKAN KASAPOĞLU: HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLUNU ZİRVEYE TAŞIMAK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na konuk oldu. Kasapoğlu, "Hedefimiz, Türk futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır. Hepimiz, bütün paydaşlarla birlikte bir ekosistemin parçasıyız. Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla, sponsor markalarla ve en büyük gücümüz olan taraftar organizasyonlarımızla birlikte, her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.



Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği organizasyonun da önemine değinen Kasapoğlu, "Paydaşların bir araya gelerek futbolu her yönüyle ele almalarını ve oluşan istişare kültürünü son derece kıymetli bulduğumuzun altını çizmek istiyorum. Her konuda ortak aklın gücünü ve işlevselliğini önemsiyoruz. Her zaman önem verdiğimiz sürdürülebilirlik prensibi içerisinde her yıl bu kıymetli etkinliği istikrarla ve niteliğini artırarak hayata geçiren, başta Turkuaz Medya olmak üzere, organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum" diye konuştu.







"FUTBOL, DÜNYA TARİHİNDE EN GENİŞ SINIRLARA ULAŞMIŞ OLGUDUR"

Pandemi nedeniyle sporun da büyük bir zarar gördüğüne değinen Kasapoğlu, "Tüm dünya son 2 senedir pandemi süreci içerisinde yaşıyor. Pandemi gerçeğinin sosyal, kültürel, ekonomik, endüstriyel, ticari ve sportif anlamda hayatımızın her yönüne etkileri oldu ve olmaya da devam ediyor. Spor ise belki de bu süreçten en fazla etkilenen olguların başında geliyor. 2020 yılı içerisinde pandemi tedbirleri nedeniyle dünyanın en önemli, en büyük spor organizasyonları düzenlenmedi. Ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası kısıtlı seyirciyle gerçekleştirilirken, Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları sıkı tedbirler altında, seyircisiz olarak organize edildi. Türkiye olarak biz de bireysel ve takım sporları branşlarının tamamını seyircisiz oynatma kararı almıştık. Maalesef ülkemizde en çok ilgi duyulan futbol branşı da seyircisiz olarak oynandı. Etki alanına baktığımızda futbol, dünya tarihinde en geniş sınırlara ulaşmış olgudur" açıklamasında bulundu.



"FUTBOL ÇAĞIMIZIN KÜRESEL SPORU"

Futbolun küresel bir oyun ve büyük bir ekonomi olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Futbol, çağımızın en küresel sporu...Bugün Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi varken FIFA'nın 207 üyesi var. Ekonomik anlamda dünyanın en büyük futbol kulüplerinin ve futbol liglerinin taraftarlarının çoğu, kendi ülkesi dışında... Barcelona'nın toplam 1.300 taraftar oluşumunun 800 tanesi İspanya dışında. Bir Premier Lig maçını dünyanın tüm coğrafyaları aynı anda izliyor. Dolayısıyla bu devasa olgunun işleyişine yönelik alınmak zorunda olunan pandemi tedbirleri, etkilerin de çok fazla hissedilebilir ve derin olmasına yol açtı. Küresel anlamda futbol, pandemi sürecini en ağır şekilde geçirmeye çalışan branşların başında geliyor. 2021 yılında, Avrupa'nın en önde gelen futbol kulüplerinin toplam değeri, 2018 yılındaki seviyelerine geriledi. En önde gelen 32 Avrupa futbol kulübünün kurumsal değerlerinin, 2021 yılında ilk defa %15 düştüğü kaydedildi. Bir yıl önce 32 seçkin Avrupa kulübü arasında 20 kârlı kulüp varken, bu yıl 7 kulüp kâr bilgisi yayınladı. Dünyanın en kârlı liglerine baktığımızda İngiliz Premier Lig'in diğer branşlarla karşılaştırılmasında 5'inci sırada, İspanyol La Liga'nın 8'inci sırada, İtalya Seria A'nın 9'uncu ve Fransız Lig 1'in 10'uncu sırada olduğunu görüyoruz. Ulusal Amerikan Futbol Ligi sıralamada 1'inci, Ulusal Amerikan Baseball Ligi 2'nci, Ulusal Amerikan Basketbol Ligi NBA 3'üncü ve Hindistan Kriket Premier Lig'i 4'üncü Sırada bulunuyor. Ulusal Amerikan Futbol Ligi NFL'nin değeri, İngiliz Premier Lig'in neredeyse 3 katı. Veriler gösteriyor ki futbol endüstrisinde küresel bir daralma var. Bu durumu pandemi süreci içerisinde olmakla açıklayabiliriz ancak küresel daralmanın nedenlerinden bir diğerine de özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yapılan araştırmalarda, Dünyadaki tüm spor kulüpleri baz alındığında bugün ve gelecekte karşılaşılabilecek en büyük sorunlarından bir tanesi, gençlerin kendilerini taraftar olarak nitelendirmiyor oluşu...Bu durum spor liglerinin izlenme oranlarını büyük ölçüde düşürüyor. Güncel bir raporlamada gençlerin %40'ının hayatlarında hiç spor müsabakası izleyemediği ortaya çıktı. Dünya genelinde spora ve spor müsabakasına erişim gerçeğinin bir rakamı büyük ölçüde arka planda etkin olduğunu düşünsek bile, bu oran tüm dünya spor liglerinin geleceği açısından önem arz ediyor. Bilimsel verilerin ışığında kulüplerimizin ve Süper Lig'imizin gençlere yönelik stratejik projeler hayata geçirmesi gerektiği görülüyor. Ligimizin gençler tarafından ilgiyle izlenmesinin sürekliliği için marka değerimizi yükseltmek durumundayız. Süper Lig'in imaj yönetimine, markalamaya ve tanıtıma önem vermeli, tüm paydaşlar olarak eşgüdüm halinde bu hususlara riayet etmeliyiz. Yönetimsel ve finansal olarak kulüplerimiz istikrarlı olmalı. Kulüplerimiz sportif mücadele ekseninden çıkmamalı ve spor dışı gündemlerle süreç yönetme çabalarını bir tarafa bırakmalı. Futbolun eğlence sektörü parametrelerinden sapmamasını temin etmek durumdayız" şeklinde konuştu.



"SPORDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTEN VAZGEÇMEMELİYİZ"

Sporda sürdürülebilir olmaya vurgu yapan Kasapoğlu, "Sporcu yetiştirmede sürdürülebilirlik...Sportif yatırımlarda, finansal konularda sahada oynanan oyunlarda sürdürülebilirlikten asla ama asla geri durmamalıyız. İstikametimiz uluslararası başarılarda sürdürülebilirlik olmalı. Son iki senedir görüyoruz. Daralan pasta sebebiyle dünyada bonservis harcamalarının düşmesiyle kulüpler, öz kaynaklara dönüş refleksi gösteriyor. Sporcu yetiştirme ve altyapı içerdiği önemi, özellikle pandemi sürecinde daha fazla gözler önüne serdi. Bugün UEFA'ya bağlı 31 futbol liginde Ajax'tan yetişme 82, Real Madrid'den yetişme 62, Porto'dan yetişme 45 tane futbolcu var. Önceleri bizde yanlış bir anlayış vardı. Bazı futbol kulüplerimiz "Burası yarışmacı seviye, yetiştirici değil" diyerek yıllarca öz kaynak sistemine sırtlarını dönmüşlerdi. Bugün bu anlayışın geride bırakıldığını görüyoruz ancak çalışmalar maalesef hala yeterli düzeyde değil. Yetiştirmek en önemli konu ancak gençlere forma vermek de bir o kadar önem arz ediyor. Süper Ligimiz şu anda kendi altyapısından gelen oyunculara en az forma veren liglerden biri... Bu konuda Danimarka Ligi %26.6 ile başı çekiyor. Bizim oranımız %4.4. Biz bu ülkenin gençlerine her alanda inanıyoruz ve güveniyoruz. Futbolda da benzer bir yaklaşımı göreceğimize inanıyorum. Fırsatı elde eden gençler kendilerini gösterip yurtdışında bilinir kulüplere transfer olduklarında hem içinden çıktığı lig için, hem yetiştiği kulüp için, hem de ülke tanıtımı için olağanüstü bir katma değer yaratıyor. Misal Bugün Portekiz için Cristiano Ronaldo'dan daha etkili bir tanıtım aracı var mıdır? Bu sayıyı daha da artırmak hepimizin elinde" diye konuştu.



"TÜRKİYE GENÇ NÜFUSU VE TUTKUSUYLA POTANSİYELİ YÜKSEK BİR ÜLKE"

Tesisleşmenin yanında okullara, belediyelere ve spor kulüplerine birçok destek verdiklerini de dile getiren Kasapoğlu, "Türkiye genç nüfusuyla, yetenekli gençleriyle, sahip olduğu altyapıyla ve futbola olan tutkusuyla potansiyeli çok yüksek bir ülke... Kendi sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımıza ek olarak Avrupa'da yaşayan soydaşlarımızı ve akraba topluluklarını da dahil edersek 100 milyondan fazla bir kitleyi temsil ediyoruz. Bu potansiyeli doğru ve etkili kullanmalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tesisleşme, altyapı ve destek anlamında, her daim elimizden geleni gayreti gösteriyoruz. 81 ilimizde binlerce futbol sahası inşa edildi. Futbolu caddelerden, sokaklardan yeşil sahalara, mahalle tipi futbol sahalarına taşıdık. Okullara, belediyelere, spor kulüplerine tesis anlamında çok ciddi destekler sağladık. Futbolun içinden gelen, futbola duyduğu tutkuyu her fırsatta dile getiren, sporla yaşayan bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm spor branşlarında ülkemizin dünyada hak ettiği seviyeye gelmesi için İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden bu yana en etkili çalışmayı ortaya koyuyor. Gerek spor politikalarında, gerek tesislerde, gerekse de sporcu yetiştirme aşamalarında sürekli bilgi alıyor, konuları yakından takip ediyor. İşte tüm bu bileşenler, dünyada adından söz ettiren bir spor ülkesi olma hedefimize bizi her geçen gün daha da yaklaştırıyor. Futbolda da inancımız ve hedeflerimiz belli" dedi.



"HEDEFİMİZ TÜRK FUTBOLUNU ZİRVEYE TAŞIMAKTIR"

Türk sporunu zirveye taşıma hedefinde olduklarını söyleyen Kasapoğlu, "Hedefimiz, Türk Futbolunu bütün parametrelerde zirveye taşımaktır.

Hepimiz, bütün paydaşlarla birlikte bir ekosistemin parçasıyız. Paydaşlarımızla, federasyonumuzla, spor kulüplerimizle, spor medyamızla, sponsor markalarla ve en büyük gücümüz olan taraftar organizasyonlarımızla birlikte, her daim el ele vererek, ortak ve akıllıca hareket ederek hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz. Dünyada sporun yükselen trendini iyi analiz edip, günlük aksiyonlar yerine orta ve uzun dönem stratejilere odaklanacağız. Huzurlu ve sürdürülebilir bir futbol iklimini daimi kılmak için hep birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Bugün de burada bulunan herkesle hedefimiz aynı, hayallerimiz aynı, hassasiyetlerimiz aynı... Hepimiz Türk sporunun, Türk futbolunun hak ettiği yerlere gelmesi için aklımızı ve gönlümüzü koyarak var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

AHMET NUR ÇEBİ: MHK'NIN ŞEFFAF OLMASINI İSTEMEK HAKKIMIZ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "MHK başkanlığı zor bir görev, kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliği'nin hem fikir olduğu şey, sistemi düzeltelim, açık hale getirelim, notlama herkesin gözü önünde olsun. MHK'nın şeffaf olmasını istemek hakkımız" dedi.

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarının ekip işi olduğunu söylerken, "Zor dönemde 2 kupa aldık. 3'üncü kupayı da alacağız" dedi.



"BEŞİKTAŞ OLARAK KİMSEYE HAKSIZLIK YAPILSIN İSTEMİYORUZ"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) şeffaf bir görev yapmasını temenni ettiklerini söyleyen Çebi, "MHK başkanlığı zor bir görev, kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliği'nin hem fikir olduğu şey, sistemi düzeltelim, açık hale getirelim, notlama herkesin gözü önünde olsun. Maçlar nasıl herkesin gözü önünde yayınlanıyorsa, MHK'nın şeffaf olmasını istemek hakkımız. İstifa gibi bir talebimiz olmadı ama istifanın geldiği gördük. Serdar Tatlı Bey açıklama yapacaktır. Kimse haksızlığı kabul etmiyor, biz Beşiktaş olarak kimseye haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz. Hata belki bilerek yapılmıyor ama hakemlik zor, başarılı bir şekilde yapacaksınız" diye konuştu.



KOCADAĞ: KENETLENEREK ŞAMPİYON OLDUK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise iyi bir takım oluşturduklarını ve sonunda da şampiyonluk geldiğini söylerken, "Futbolda bazen yüksek bütçeler başarı getirmiyor, geçen sezon oluşturduğumuz mütevazi ama birbirleri için mücadele eden takım oluşturduk ve başarıya ulaştık. Başkanımız, teknik ekibimizle takım olmayı bildik. Kenetleme sağladık ve başarı geldi. En iyi takım Beşiktaş'tı" ifadelerini kullandı.



YALÇIN: FATİH TERİM'İ SEVİYORUZ

Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim ile yaptığı konuşma hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da "Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı, değer verdiğimiz bir hocamız. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Antrenörlüğüm öncesinde de fikir alışverişi yapıyorduk. Büyük başarılar elde etmiş birisi, onu çok seviyoruz. Mücadele saha içinde. Saha dışında saygı duyduğumuz bir isim" şeklinde konuştu.



"FATİH TERİM BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMİŞ BİR İSİM"

Teknik direktör Fatih Terim ile kıyaslanması ile ilgili de Yalçın, "Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Çok büyük başarılar elde etmiş bir isim. Belki biz hiç yakalayamayız bu başarıları. Kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum. Herkesin farklı düşüncesi var. Hocam yıllardır bu işin için de biz bu kadar kalabilecek miyiz, bizim için erken" diye konuştu.



"TARİHİN EN ZOR SEZONUYDU"

Kazanılan lig şampiyonluğunun zorluğuna değinen Yalçın, "Geçen sezon bana göre tarihi en zor sezonlarındandı. Camialar için de söyleyebilirim. Taraftar belki yoktu ama sosyal medyadan eksik etmediler. Birlik beraberlik içinde kupa kazanmak çok değerli. Bu ödülü ilk kez alıyorum, çok değerli. İnşallah devamı güzel olur. 2 seneden fazla oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece başarıya endeksli bir iş olamamalı. Yaptığımız iş çift taraflı, inişli çıkışlı olabilir. Doğal öyle şeyler ve sabırlı olalım. Antrenörlerimiz iyi ve değerli" dedi.