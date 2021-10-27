TFF Başkanı Nihat Özdemir'den UFEF'te önemli açıklamalar: MHK başkanı, yabancı sınırı, seyirci kısıtlaması...

"MHK BAŞKANI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK"

Kulüpler Birliği ile TFF olarak aramızda bir çalışma grubu kurduk. 5 kişilik bir ekibimiz var. MHK'de hakem sisteminin nasıl geliştirileceğiyle ilgili (hakem atamaları) çalışmalara başladı. 1-2 gün içinde yeni MHK başkanımız açıklanacak. Yeni MHK Başkanı konusunda isimler var. Yine kulüplerimize danışarak bir ismi belirleyeceğiz.

İnşallah ümidimiz Katar'daki Dünya Kupası için play-off oynamak. Önümüzdeki 2 maçı alırsak, Norveç'in de puan kaybı olursa inşallah play-off oynama şansımız doğacak.

Zor bir süreç ama hedefimiz ilk kademede play-off oynamak. Yeni hocamız Stefan Kuntz ile iddiamız devam ediyor. Play-off sistemi de kolay değil ancak inşallah oradan çıkarız.

2.5 yıldır görevdeyiz. Geldiğimizden beri kimsenin yapmadığı kadar toplantı yaptık. Kulüplerimizle ortak çözümler bularak yola devam ediyoruz.

YABANCI KURALI VE KADIN FUTBOLU

Bu yıl 8+3 olarak devam ediyor yabancı kuralı. Neden geldi bu? Süper Lig'de 8-9 takımın ilk 11'inde hepsi yabancı olarak çıktığı çok maç oldu. Biz kulüplerimize altyapıya önem vermelerini istedik. Kulüplerimiz ortalama 6.9 yabancıyla oynuyor. Artık Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de Galatasaray'da genç oyuncular forma giyiyor. Bu isimlerin hepsi ileride milli takımda görev alacak. Biz bunu değiştirmesek eski sistem devam edecekti. Gelecek sene yabancı kuralını 7+4, ondan sonraki sene de 6+5 yapmakta kararlıyız.

Kadın futbol takımının ilk ateşini Beşiktaş yaptı. Teşekkür etmek gerekiyor. FIFA'nın futbol bütçesinin 1 milyar dolarını kadın futboluna ayırdığını gördük. Biz de TFF olarak Kadın Ligi'ni oynatma kararı aldık. Ve Beşiktaş şampiyon oldu. Yönetim kurulu kararıyla 'Süper Lig'de olan takımlar eğer kadın futbol takımlarını kurarlarsa, onları direkt olarak Süper Lig'e alacağız' dedik. Sağ olsunlar, 8 takım hemen kurdu ve 24 takımla ligi dizayn ediyoruz.