Göztepe’ye hayat öpücüğü

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. 51. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Eysseric'in içeri çevirdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etmek isterken meşin yuvarlak Yusuf Erdoğan'ın önünde kaldı. Kasımpaşalı futbolcu, dar açıya rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0. 68'de Ndiaye'nin ceza sahası içinde şutunda kaleci Harun ayaklarıyla golü engelledi ama dönen topu Jahovic tek vuruşla gole çevirdi: 1-1. 86'da Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Harun Tekin'in ceza sahası dışına yumrukladığı topu Tijanic uzak mesafeden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-2. Göztepe maçı 2-1 kazandı.





GÜMRÜK TEK ATTI 3 ALDI

Karagümrük, Altay'ı deplasmanda Karamoh'un golüyle yıktı. 2'de 2 yaptı...



Süper Lig'in flaş ekiplerinden Karagümrük, 9. hafta maçında deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Karagümrük'e galibiyeti getiren tek golü 15. dakikada Karamoh kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla ligde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.





ERZURUM'DAN HARİKA DÖNÜŞ

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor 2-0 geriye düştüğü maçta sahasında Altınordu'yu 6-2 yendi. Mavi-Beyazlılar bu sonuçla ligde 3. sıraya yükseldi.