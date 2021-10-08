Galatasaray'da Fatih Terim her şeyi sil baştan yapacak! Artık çift forvetle sahaya çıkacak

Galatasaray milli ara sonrası sistem değişikliğine gidiyor...

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçıyla farklı bir anlayışla sahada olacak. Mısırlı yıldız golcü Mostafa Mohammed, Çaykur Rizespor'a 2 gol atarken, Diagne ise hücumdaki etkinliği ve antrenman performansı ile dikkat çekiyor.

Genç golcüsü Halil Dervişoğlu da bu sezon 4 maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Oyunun akışı içinde çift santrfora döndüğünde futbolcularının performansından memnun kalan Terim, bu sistemde ısrar edecek. Sarı-Kırmızılılar, çift santrforla oynadığı dönemde daha çok pozisyona girince Terim'in de iştahı kabardı...

Galatasaray teknik heyeti milli ara sonrasında yapacağı taktik antrenmanlarda çift forvet denemelerine devam edecek. Galatasaray'ın Konyaspor maçına çift santrforla çıkması halinde ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. 3 forvetin formda oluşu Terim'i bu sisteme itiyor.