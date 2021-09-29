Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bundan sonrası böyle olmaz

SON SAKAT UMUT MERAŞ

ŞAMPİYONLAR Ligi C Grubu'ndaki 2. maçında Ajax karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta şansızlık zinciri yine kırılamadı. Sakatlık ve hastalık yanında UEFA listesine yazılmayan Güven Yalçın ile birlikte 11 eksikli güçlü rakibinin karşısına çıkan Beşiktaş'ta, maçın 2. yarısında Umut Meraş da sakatlandı. Teknik patron Sergen Yalçın ise milli futbolcu ile ilgili, "Sakatlığı çok ciddi değil" diyerek yüreklere bir nebze olsun su serpmiş oldu.

Sergen Yalçın Salih'i riske etmedi.

SERGEN YALÇIN SALİH'İ RİSKE ETMEDİ

Altay maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan dün ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Yalçın devrede oyundan alarak fazla risk almadı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

BEŞİKTAŞLI taraftarlar dün Ajax ile oynanan maçta Johan Cruyff Arena'da kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar maç öncesi de Amsterdam sokaklarında adeta gövde gösterisi yaptı.

DORTMUND SPORTİNG'İ DEVİRDİ 2'DE 2 YAPTI

BEŞİKTAŞ'IN grubundaki diğer maçta B.Dortmund evinde Sporting'i 1-0 yendi. Devler Ligi'nde alınan diğer sonuçlar: Leipzig-Brugge: 1-2, PSG-M. City: 2-0, Milan-A.Madrid: 1-2, Porto-Liverpool: 1-5, Shakthar- Inter: 0-0, R.Madrid-Sheriff: 1-2.