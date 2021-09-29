Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bundan sonrası böyle olmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrası iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi. Yalçın, şunları kaydetti: "İlk 15 dakikada planımız işledi. İlk pozisyonu da bulduk golü atabilirdik. Batshuayi'nin direkten dönen topu sonrası golü yiyen biz olduk"
İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİRSEK...
"Önümüzde 4 maç var. Geriden gelmek kolay olmayacak. Ama istediğimiz seviyeye gelirsek ve tam takım olursak, Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonraki maçlar bu şekilde olmaz"
BİZİM İÇİN SADECE SONUÇ KÖTÜ
"Bizim için bu seviye kolay değil. Oyuncularımın mücadelesinden ve özverisinden memnunum. Bu seviyede ilk kez oynayan oyuncularımız vardı. Sadece sonuçtan memnun değiliz"
SERDAR VE BERKAY İYİ OYNADI
"Serdar Saatçi çok iyi oynadı. 18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Berkay Vardar da iyi oynadı. Mücadelelerinden memnunuz. Onların gelişimleri bizi çok mutlu ediyor"
SAVUNMA 18'LİK STOPERLERE EMANET
Beşiktaş'ta Ajax karşısında 18 yaşındaki Serdar Saatçı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Serdar, stoperde N'Sakala ile birlikte forma giydi. Umut Meraş'ın sakatlanması sonrası ise N'Sakala sol beke geçti ve oyuna 2003 doğumlu bir başka oyuncu Berkay Vardar girdi. Beşiktaş'ın stoper ikilisini son bölümde 18'lik Serdar Saatçı ve Berkay Vardar oluşturdu.
KULÜBEDE 3'Ü ALTYAPI 6 YEDEK
Beşiktaş, Ajax karşısında sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamadı. Siyah-Beyazlılar'da ulübede 3'ü altyapıdan toplam 6 oyuncu yer aldı.