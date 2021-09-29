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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bundan sonrası böyle olmaz

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Sporting maçları gruptaki kaderimizi belli edecek. İki mağlubiyet sonrası gruptan çıkmak kolay olmayacak . Ama istediğimiz seviyeye gelirsek ve tam takım olursak, Şampiyonlar Ligi’nde bundan sonraki maçlar bu şekilde olmaz...” dedi.

    Bundan sonrası böyle olmaz

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ajax maçı sonrası iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi. Yalçın, şunları kaydetti: "İlk 15 dakikada planımız işledi. İlk pozisyonu da bulduk golü atabilirdik. Batshuayi'nin direkten dönen topu sonrası golü yiyen biz olduk"

    İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİRSEK...
    "Önümüzde 4 maç var. Geriden gelmek kolay olmayacak. Ama istediğimiz seviyeye gelirsek ve tam takım olursak, Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonraki maçlar bu şekilde olmaz"



    BİZİM İÇİN SADECE SONUÇ KÖTÜ
    "Bizim için bu seviye kolay değil. Oyuncularımın mücadelesinden ve özverisinden memnunum. Bu seviyede ilk kez oynayan oyuncularımız vardı. Sadece sonuçtan memnun değiliz"

    SERDAR VE BERKAY İYİ OYNADI
    "Serdar Saatçi çok iyi oynadı. 18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Berkay Vardar da iyi oynadı. Mücadelelerinden memnunuz. Onların gelişimleri bizi çok mutlu ediyor"



    SAVUNMA 18'LİK STOPERLERE EMANET
    Beşiktaş'ta Ajax karşısında 18 yaşındaki Serdar Saatçı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Serdar, stoperde N'Sakala ile birlikte forma giydi. Umut Meraş'ın sakatlanması sonrası ise N'Sakala sol beke geçti ve oyuna 2003 doğumlu bir başka oyuncu Berkay Vardar girdi. Beşiktaş'ın stoper ikilisini son bölümde 18'lik Serdar Saatçı ve Berkay Vardar oluşturdu.

    KULÜBEDE 3'Ü ALTYAPI 6 YEDEK
    Beşiktaş, Ajax karşısında sakat oyuncuların çokluğu sebebiyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamadı. Siyah-Beyazlılar'da ulübede 3'ü altyapıdan toplam 6 oyuncu yer aldı.



        BUZ GİBİ GOL YEDİ!
        Fransız hakem Benoit Bastian, Beşiktaş'ın 62'de Kenan ile bulduğu golü öncesinde faul olduğu gere-k çesiyle iptal etti. Bu skandal karar büyük tepki çekti.



        Beşiktaş ile Ajax arasında oynanan maçın hakemi Benoit Bastian kararları ile Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Karşılaşmada takdir haklarını sürekli Ajax'tan yana kullanan Fransız hakem, 62. dakikada ise skandal bir karara imza attı. Fransız hakem, 62'de Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile bulduğu golü, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal etti. Kenan'ın rakibi ile omuz omuza mücadele ettiği pozisyonda skandal bir şekilde faul kararı veren Benoit Bastian, Beşiktaş'ın bariz golünü iptal etmiş oldu. Fransız hakemin bu skandal kararı taraflı taraftsız herkseni büyük tepkisini çekti. Beşiktaşlı taraftarlar, Bastian için, "Yanlı ve kötü bir yönetim gösterdi. Net bir golümüzü yedi" yorumunu yaptı. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçta da görev alan ve temsilcimizin son dakikada kaçırılan penaltının devamında Berisha ile bulduğu golü çizgi ihlali gerekçesiyle haksız bir şekilde iptal eden Fransız hakem, sosyal medyanının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.

        SON SAKAT UMUT MERAŞ
        ŞAMPİYONLAR Ligi C Grubu'ndaki 2. maçında Ajax karşısına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta şansızlık zinciri yine kırılamadı. Sakatlık ve hastalık yanında UEFA listesine yazılmayan Güven Yalçın ile birlikte 11 eksikli güçlü rakibinin karşısına çıkan Beşiktaş'ta, maçın 2. yarısında Umut Meraş da sakatlandı. Teknik patron Sergen Yalçın ise milli futbolcu ile ilgili, "Sakatlığı çok ciddi değil" diyerek yüreklere bir nebze olsun su serpmiş oldu.
        Sergen Yalçın Salih'i riske etmedi.

        SERGEN YALÇIN SALİH'İ RİSKE ETMEDİ
        Altay maçında sakatlık yaşayan Salih Uçan dün ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak Yalçın devrede oyundan alarak fazla risk almadı.

        TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
        BEŞİKTAŞLI taraftarlar dün Ajax ile oynanan maçta Johan Cruyff Arena'da kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Siyah-Beyazlı taraftarlar maç öncesi de Amsterdam sokaklarında adeta gövde gösterisi yaptı.

        DORTMUND SPORTİNG'İ DEVİRDİ 2'DE 2 YAPTI
        BEŞİKTAŞ'IN grubundaki diğer maçta B.Dortmund evinde Sporting'i 1-0 yendi. Devler Ligi'nde alınan diğer sonuçlar: Leipzig-Brugge: 1-2, PSG-M. City: 2-0, Milan-A.Madrid: 1-2, Porto-Liverpool: 1-5, Shakthar- Inter: 0-0, R.Madrid-Sheriff: 1-2.



            KARTAL AVRUPA'DA GALİBİYETİ UNUTTU
            Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında deplasmanda Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da son dönemdeki kötü gidişini sürdürdü. Siyah-Beyazlılar dün Ajax karşısında aldığı yenilgi ile Avrupa'da üst üste oynadığı son 5 maçtan da mağlup ayrılmış oldu. Siyah-Beyazlılar, Avrupa arenasında oynadığı son 15 karşılaşmada ise sadece iki galibiyet alabildi. Beşiktaş, Avrupa'daki son 3 puanını ise 29 Kasım 2019'da 2-1'lik skorla Slovan Bratislava karşısında elde etmişti. Siyah-Beyazlılar, Avrupa'da son 15 maçta 11 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 galibiyet elde etti. Bu performansı ile Avrupa'da geçmiş yılları mumla arattı.

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