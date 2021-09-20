Trabzon rekorlar peşinde

yenilenenkadrosu ile kulüp tarihininrekorlarınıyeniden yazmayaçok yaklaştı.Deplasmandanamağlupserisini egaleeden bordo-mavililer,kulüp tarihininen gollü başlangıcı,en yüksek puanlabaşlangıç, en uzunyenilmezlik serisidahil olmak üzere birçok rekoru yenidengeliştirme yolundaemin adımlarla ilerliyor.Trabzon sonmaçta Kasımpaşa'ayıda yenerek dış bahadakiyenilmezlik serisini20'ye çıkardı verekoru egale etti.20 maçlık yenilmezlik serisini daha fazla puan alarak egale eden Trabzonspor, Konya deplasmanında yeni rekoru kırmaya çalışacak.