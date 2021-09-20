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    Trabzon rekorlar peşinde

    Trabzonspor ilk 5 haftada en gollü başlangıcı 2 golle kaçırdı! Ancak dış sahada yenilmezlik serisi 20 oldu.

    Trabzon rekorlar peşinde
    Trabzonspor yenilenen kadrosu ile kulüp tarihinin rekorlarını yeniden yazmaya çok yaklaştı. Deplasmanda namağlup serisini egale eden bordo- mavililer, kulüp tarihinin en gollü başlangıcı, en yüksek puanla başlangıç, en uzun yenilmezlik serisi dahil olmak üzere bir çok rekoru yeniden geliştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Trabzon son maçta Kasımpaşa'ayı da yenerek dış bahadaki yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı ve rekoru egale etti.

    YENİ REKOR KONYA'YA KALDI
    20 maçlık yenilmezlik serisini daha fazla puan alarak egale eden Trabzonspor, Konya deplasmanında yeni rekoru kırmaya çalışacak.
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