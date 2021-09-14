Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrası mesajı verdi: Dersimizi alacağız

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Galatasaray karşısında 2-0 yenik durumdan 2-2'yi yakalamasına rağmen Trabzonspor'da üzüntü hakim. Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası futbolcularıyla soyunma odasında mini bir toplantı yaptı.

Tecrübeli hocanın oyuncularını kutladığı ve "Geri düştük, istediğimiz gibi başlamadık ama sonuçta istediklerimizi yaptık. Kazanabilirdik de ama ders alıp yolumuza bakacağız" dediği öğrenildi.

ABDÜLKADİR'E DE DESTEK VERDİ

Öte yandan ilk yarıda oyundan alındığı için büyük bir üzüntü yaşayan Abdülkadir Ömür için seferberlik ilan edildi. Genç yıldıza maç sonrasında takım arkadaşları, eski teknik direktörü ve eski takım arkadaşları sahip çıktı.

Abdullah Avcı'nın da Abdülkadir Ömür ile bir görüşme yaparak, bu durumdan güçlenerek çıkması için her zaman daha çok çalışacaklarını ve bunun için yanında olduklarını dile getirdiği belirlendi. YUNUS EMRE SEL.