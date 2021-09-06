Brezilya’da büyük skandal (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya-Arjantin maçı tarihi anlara sahne oldu. Brezilya sağlık kurulu yetkilileri maç öncesi otele giderek Arjantin'den Lo Celso, Buendia, Martinez ve Romero'yu Covid-19 protokollerine aykırı davrandıkları için sınır dışı etmek istedi. Bu karara karşı gelen Arjantin stada gitti ve maça çıktı. Ancak sağlık kurulu yetkilileri 5. dakikada sahaya girerek 4 futbolcu için sınır dışı kararını uygulamaya kalkınca saha karıştı. Çıkan tartışmanın ardından Arjantinli futbolcular soyunma odasına girdi. Yaklaşık 30 dakikalık bekleyişin ardından maçın tatil edildiği açıklandı. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "3 gün önce ilk geldiğimizde bu müdahaleyi yapabilirlerdi. Neden maç başladıktan sonra böyle bir şey yaşanıyor? Bu bir facia, burası bir sirk" dedi. Teknik direktör Scaloni ise, "Maçı bu şartlar altında oynayamayacağımız konusunda bize hiçbir bilgilendirme yapılmamıştı" diye konuştu. Maçla ilgili kararı FIFA verecek.
GAZİ ŞAMPİYONU BURGAS BOĞAZİÇİ'NDE 4. OLDU
Yarış dünyasının en önemli mücadelelerinden biri olan Boğaziçi Koşusu dün Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Zafer Ateşi yarışı ilk sırada tamamlayarak 1.5 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu. Bu yıl Gazi Koşusu'ndan zaferle ayrılan Burgas ise 4. sırada kaldı. Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Bedri Akbulut'a kupasını TJK Yönetim Kurulu üyesi Gülnur Gülerce verdi. Joker Özcan Yıldırım'a plaketini ise Ferhan Göktürk takdim etti.
FiLENiN EFELERi DURMUYOR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Maç boyunca üstün bir görüntü sergileyen millilerimiz sadece 1. sette zorlandı. Bu seti 25-22 kazanan milliler 2. seti 25- 12, 3. seti 25-15 aldı. Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki 4. maçında bugün 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.