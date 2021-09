Brezilya’da büyük skandal (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

CAN ÖNCÜ, FRANSA'DA 3. SIRADA YER ALDI

Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü dün elde ettiği podyum başarısının ardından genel klasmanda 90 puanla 8. sıraya yükselmeyi de başardı.