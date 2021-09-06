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    Brezilya’da büyük skandal (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

    Brezilya sağlık kurulu yetkilileri Covid-19 protokollerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Arjantin’den 4 futbolcuyu sınır dışı etmek için sahaya girdi... Ortalık bir anda karışırken, maç tatil edildi.

    Brezilya’da büyük skandal

    Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya-Arjantin maçı tarihi anlara sahne oldu. Brezilya sağlık kurulu yetkilileri maç öncesi otele giderek Arjantin'den Lo Celso, Buendia, Martinez ve Romero'yu Covid-19 protokollerine aykırı davrandıkları için sınır dışı etmek istedi. Bu karara karşı gelen Arjantin stada gitti ve maça çıktı. Ancak sağlık kurulu yetkilileri 5. dakikada sahaya girerek 4 futbolcu için sınır dışı kararını uygulamaya kalkınca saha karıştı. Çıkan tartışmanın ardından Arjantinli futbolcular soyunma odasına girdi. Yaklaşık 30 dakikalık bekleyişin ardından maçın tatil edildiği açıklandı. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "3 gün önce ilk geldiğimizde bu müdahaleyi yapabilirlerdi. Neden maç başladıktan sonra böyle bir şey yaşanıyor? Bu bir facia, burası bir sirk" dedi. Teknik direktör Scaloni ise, "Maçı bu şartlar altında oynayamayacağımız konusunda bize hiçbir bilgilendirme yapılmamıştı" diye konuştu. Maçla ilgili kararı FIFA verecek.

    GAZİ ŞAMPİYONU BURGAS BOĞAZİÇİ'NDE 4. OLDU
    Yarış dünyasının en önemli mücadelelerinden biri olan Boğaziçi Koşusu dün Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı. Zafer Ateşi yarışı ilk sırada tamamlayarak 1.5 milyon liralık büyük ödülün sahibi oldu. Bu yıl Gazi Koşusu'ndan zaferle ayrılan Burgas ise 4. sırada kaldı. Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi Bedri Akbulut'a kupasını TJK Yönetim Kurulu üyesi Gülnur Gülerce verdi. Joker Özcan Yıldırım'a plaketini ise Ferhan Göktürk takdim etti.

    FiLENiN EFELERi DURMUYOR
    A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Maç boyunca üstün bir görüntü sergileyen millilerimiz sadece 1. sette zorlandı. Bu seti 25-22 kazanan milliler 2. seti 25- 12, 3. seti 25-15 aldı. Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı. Türkiye, C Grubu'ndaki 4. maçında bugün 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

        GRANDFONDO YİNE NEFESLERİ KESTİ
        Türksporu'nun en büyük destekçisi Turkcell'in bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcell GranFondo yol bisiklet yarış serisinin yeni heyecanı İzmir'de yaşandı. 20'den fazla ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletsever Turkcell GranFondo İzmir'de pedal çevirdi. Açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Hem bisikleti yaygınlaştırmaya hem de sosyal fayda üretmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

        ESPOR BÜYÜK FİNALDE KAZANAN G.SARAY
        Türkiye Büyük Finali'nde Nasr Esports'u yenen Galatasaray Espor, Yılın En İyi League Of Legends takımı oldu. En değerli oyuncu Onur Can Demirol (Bolulu) seçildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Espor pazarına 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL'lik yatırım yaptık" açıklamasını yaptı.

        CAN ÖNCÜ, FRANSA'DA 3. SIRADA YER ALDI
        Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'da Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağındaki ikinci yarışta üçüncü olarak podyuma çıktı. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü dün elde ettiği podyum başarısının ardından genel klasmanda 90 puanla 8. sıraya yükselmeyi de başardı.

            ANTALYASPOR HAZIRLIK MAÇINDA RİZE'Yİ YENDİ
            Süper Lig'e verilen milli arada Antalyaspor hazırlık maçında Rizespor'u 2-1 mağlup etti. 51. dakikada Damjan Djokovic'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Antalyaspor, 53. dakikada Ghacha ve 60. dakikada Wright'in golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Kırmızı-Beyazlılar bugün de G.Antep ile karşılaşacak.

            FATİH TERİM'E ULTRA TAVIR!
            Teknik direktör Fatih Terim ve Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu ultrAslan arasında gerilim sürüyor. UltrAslan geçtiğimiz yıl İrfan Can Kahveci'nin transfer pazarlıkları sırasında karşı karşıya geldiği Terim'e tavrını sürdürüyor. Önceki gün başarılı teknik adamın 68. yılı için her kesimden tebrik mesajları gelirken, ultrAslan'ın sessiz kalması sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

            CİMBOM'DA MİLLİ SEVİNÇ
            Milli Takım'ın Cebelitarık ile oynadığı maçta Taylan ve Kerem'in ilk 11'de başlaması, Halil'in de ilk golü atması yüzleri güldürdü. Fatih Terim'in 3 öğrencisini maç sonunda telefonla arayarak tebrik ettiği de öğrenildi.

                KARTAL'DA PJANİC FORMÜLÜ
                Beşiktaş'ta yeni transfer Miralem Pjanic'e yer açılıyor... Siyah-Beyazlılar'da Pjanic sonrası Salih Uçan'ın yedeğe düşmesi bekleniyor. Kartal, kaleci Ersin ve sol bek Umut Meraş dışında bir yerli oyuncu daha oynatmak zorunda. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın planına göre stoperden biri feda edilecek. Bu isimin de Welinton olması bekleniyor. Brezilyalı stoper kenara gelecek. Süper Lig maçlarında stoperde Necip Uysal ya da Mehmet Topal forma giyecek. Böylece Pjanic için yer açılmış olacak. İspanyol basınına konuşan Boşnak oyuncu, "Gelmek için maaşımı indirdim. Şimdi Beşiktaş'tayım. Sezonda 30-40 maç oynayabilirim" dedi.

                KARTAL'DA İZİN SONA ERDİ
                Beşiktaş'ta 3 günlük izin sona erdi. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

                4 YILDIZA 3 MİLYON EURO
                Beşiktaş                 Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "Pjanic, Batshuayi, Ghezzal ve A.Teixeira'ya geçmişte ödenenen bonservis 234 milyon Euro. Biz bu 4'lü için 3 milyon 150 bin Euro ödedik" dedi.

                    MIGUEL CRESPO İSTANBUL'DA
                    F.Bahçe'nin yeni transferi merkez orta saha oyuncusu Miguel Crespo dün İstanbul'a geldi. Genz yıldız bugün sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak imzayı atacak.

                    CANER&CAULKER İÇİN KRİTİK GÜN
                    Türkiye'de yaz transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Steven Caulker'ın durumu bugün kesinlik kazanacak. Caner Erkin, Çaykur Rizespor, Caulker ise Gaziantep ile anlaştı. Her iki kulüp de oyuncuların maaş durumları ile ilgili olarak Fenerbahçe ile temas halinde. Pürüzler çözülürse her iki oyncu da hafta sonunda yeni takımlarının formasını giyebilecek.

                    SİVAS MESAİSİ DEVAM EDİYOR
                    Fenerbahçe, Sivas maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde yaptığı 1.5 saatlik idmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekipte Pelkas, Novak ve Sosa takımdan ayrı çalıştı. Serdar Dursun'un tedavisine ise devam edildi. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

                        MEYER: SERT ÇALIŞIYORUZ
                        Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Meyer, takıma yeni katıldığını, oyuncuların ve hocanın iyi olduğunu ifade ederken, çalışmaların sert geçtiğini söyledi. Meyer ayrıca sezon öncesi kampı geçirmemesine rağmen bireysel çalıştığını ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunu söyledi. Meyer, "Benim en rahat olduğum pozisyon ortada oynamak. 8 numarada oynamak daha iyi. 6 numarada da kendim iyi hissediyorum" diye konuştu.

                        SİVASSPOR İKİ EKSİKLE FENER'E HAZIRLANIYOR
                        Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı kart cezalısı Kayode ise Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

                        HATAYSPOR GÖZÜNÜ AVRUPA'YA DİKTİ
                        Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de gösterdikleri başarıyı bu yıl da sürdüreceklerine inandığını, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

                            ŞANLIURFASPOR EVİNDE ANKARA DEMİR'İ YENDİ
                            TFF 1. Lig'de ilk haftanın heyecanı 5 maçla tamamlandı. Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yendi. Diğer sonuçla: Beyaz Grup: Karacabey-Eskişehirspor: 1-2, Buca-Isparta: 1-1. Kırmızı Grup: Çorum-Diyarbekir: 1-1, Ankaraspor-İnegöl: 1-1.

                            IRAKLI AZAROVI BEKLENİYOR
                            Trabzonspor transferi için uzun uğraşlar verdiği Dinamo Batumi'nin 19 yaşındaki sol beki Irakli Azarovi için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Geçtiğimiz günlerde Azarovi'nin kulübü D.Batumi, oyuncu için yüksek bonservis bedeli isteyince transferi çıkmaza girmişti. Azarovi'nin yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
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