Brezilya’da büyük skandal (Yurttan ve dünyadan spor haberleri)

Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya-Arjantin maçı tarihi anlara sahne oldu. Brezilya sağlık kurulu yetkilileri maç öncesi otele giderek Arjantin'den Lo Celso, Buendia, Martinez ve Romero'yu Covid-19 protokollerine aykırı davrandıkları için sınır dışı etmek istedi. Bu karara karşı gelen Arjantin stada gitti ve maça çıktı. Ancak sağlık kurulu yetkilileri 5. dakikada sahaya girerek 4 futbolcu için sınır dışı kararını uygulamaya kalkınca saha karıştı. Çıkan tartışmanın ardından Arjantinli futbolcular soyunma odasına girdi. Yaklaşık 30 dakikalık bekleyişin ardından maçın tatil edildiği açıklandı. Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, "3 gün önce ilk geldiğimizde bu müdahaleyi yapabilirlerdi. Neden maç başladıktan sonra böyle bir şey yaşanıyor? Bu bir facia, burası bir sirk" dedi. Teknik direktör Scaloni ise, "Maçı bu şartlar altında oynayamayacağımız konusunda bize hiçbir bilgilendirme yapılmamıştı" diye konuştu. Maçla ilgili kararı FIFA verecek.