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    Fırtına’ya Hırvat sol bek

    Sol bek arayışlarına devam eden Trabzonspor, Fransız ekibi Lillle'de forma giyen Hırvat sol bek Domagoj Bradaric için teklifte bulundu. Trabzon'da sol bek için diğer adaylar Azarovi ve Kharabadze.

    Fırtına’ya hırvat sol bek
    Trabzonspor sol bek arayışlarına devam ediyor. Kadrosunu birbirinden yıldız isimlerle takviye eden Bordo-Mavililer sol kanada da yıldız bir ismi eklemek istiyor. Hedefteki isim ise Fransız şampiyonu Lille'de forma giyen Domagoj Bradaric... Lille'den oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayan Trabzonspor, Fransız ekibinden 550 bin Euro kazanan Hırvat oyuncuya 750 bin Euro maaş teklif ettiği öğrenildi. Lille'de bölgesine transfer yapıldığı için 3. sol bek pozisyonuna düşen Bradaric'in kararı ise merak ediliyor. Trabzon'da sol bek için diğer adaylar Azarovi ve Kharabadze.



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