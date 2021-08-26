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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi basının önüne çıktı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi basının önüne çıktı. Tecrübeli hoca, "Morutan'ın 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Biz 10 numarayı Hagi'ye vermiştik biliyorsunuz. Bu konuda beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler olabilir bu konuda. Önemli olan sırttaki numaradan çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir" yanıtını verdi.

    Hayaller biterse biz gideriz!
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi basının önüne çıktı. Tecrübeli hoca, "Morutan'ın 10 numarayı giyecek mi?" sorusuna, "Biz 10 numarayı Hagi'ye vermiştik biliyorsunuz. Bu konuda beklemeyi düşünüyorum. Bazı sürprizler olabilir bu konuda. Önemli olan sırttaki numaradan çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir" yanıtını verdi. Gelecekle ilgili umutlu mesajlar veren Terim, "Hayallerimiz bittiği zaman bizim burada olmamamız lazım. Olur, olmaz ama hayal etmekten, en üst seviyelere bakmaktan Galatasaray armasıyla hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Yaptıysanız hep yapmanız beklenir" diye konuştu.
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    Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı öncesi basının önüne çıktı
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