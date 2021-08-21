Mostafa Mohamed gol atmayı unuttu! İzlediğimiz onun dublörü mü?

Sezonun şu ana kadar Galatasaray'ın en büyük hayal kırıklığı hiç tartışmasız Mostafa Mohamed... Geçen sezon lige müthiş bir giriş yapan ve 5 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Mısırlı forvet bu sezon kayıplarda.

Forma giydiği 5 karşılaşmada da golle buluşamayan Mısırlı forvet, fiziki düşüşü ve mental olara sıkıntılı görüntüsüyle de dikkatleri çekiyor. Fatih Terim'in yeniden kazanma adına Randers maçında ilk 11'de görev verdiği Mohamed yine beklentilerin çok uzağında kaldı. Yıldız futbolcudaki düşüşe anlam veremeyen Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada, "Biz şu an Mostafa Mohamed'in dublörünü mü izliyoruz?", "Kayıp aranıyor: Esmer. 1.85 boyunda. Üstünde sarı-kırmızı forma var" ifadesini kullanıyor.