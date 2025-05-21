Kadraj Galeri Kadraj İkon Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası

Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını birikim aracı olarak değerlendirenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. ABD'nin kredi notunu düşüren Moody's kararı, altın piyasalarında hareketliliğe neden oldu. 21 Mayıs Çarşamba sabahına yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların ve alım-satım yapacak vatandaşların odağında. Güne artışla başlayan gram ve çeyrek altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki anlık altın fiyatlarında son tablo nedir? İşte Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatlarında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:13
Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası

Altın piyasasındaki son dakika gelişmeleri yatırımcıların radarında. Birikimini altınla değerlendiren vatandaşlar, "Bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını merak ediyor. ABD'nin kredi notunun Moody's tarafından düşürülmesiyle birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başladı. 21 Mayıs Çarşamba sabahına değer kazanarak başlayan gram ve çeyrek altın, günün en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. İşte altın piyasasında anlık rakamlar ve son gelişmeler...

Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası
  1. 💰 GRAM ALTIN (TL)
  2. 🔸 Alış: 4.144,78 TL
  3. 🔸 Satış: 4.145,26 TL
Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası
  1. 👑 22 Ayar Bilezik
  2. 🔸 Alış: 3.797,94 TL
  3. 🔸 Satış: 3.834,33 TL
Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası
  1. 🌍 ONS ALTIN ($)
  2. 🔸 Alış: 3.315,41 $
  3. 🔸 Satış: 3.315,80 $
Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası
  1. 🏅 Altın ($/kg)
  2. 🔸 Alış: 106.106,00 $
  3. 🔸 Satış: 106.117,00 $