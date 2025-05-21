Zirve tekrar göründü! 21 Mayıs altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları kaç TL? Anlık altın piyasası

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını birikim aracı olarak değerlendirenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. ABD'nin kredi notunu düşüren Moody's kararı, altın piyasalarında hareketliliğe neden oldu. 21 Mayıs Çarşamba sabahına yükselişle başlayan altın fiyatları, yatırımcıların ve alım-satım yapacak vatandaşların odağında. Güne artışla başlayan gram ve çeyrek altın fiyatları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki anlık altın fiyatlarında son tablo nedir? İşte Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatlarında son gelişmeler...