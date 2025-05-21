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Türk Telekom iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik ediyor

Türk Telekom, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda global A Listesi’nde yer aldı. Türk Telekom’un ödülü CDP Türkiye 15. İklim Değişikliği Konferansı’nda takdim edildi...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025
Türk Telekom iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik ediyor

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Türk Telekom, çevresel sürdürülebilir ilkelerle iş geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. İlk olarak 2011 yılında CDP'ye raporlama yapan Türk Telekom, yenilikçi teknolojiler kullanarak, çevresel etkilerini minimize etmeye yönelik çalışmaları ve 2024 yılındaki sürdürülebilirlik faaliyetleriyle, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan A skoruna ulaştı.

İklim değişikliğiyle mücadelede örnek bir vizyon ortaya koyan Türk Telekom'un ödülü CDP Türkiye 15. İklim Değişikliği Konferansı ve Ödül Töreni'nde takdim edildi. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, "İklim değişikliği ile mücadelede yenilikçi teknolojilere inovasyon, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi başlıklara odaklanarak hem ekonomik hem de çevresel anlamda önemli kazanımlar sağlıyoruz.

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) yatırımları ve Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanı sıra yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik tüketimi ve sulamada inovatif çözümler sunarak sera gazı salımını azaltıyoruz. Veri merkezlerimize en yeni çevreci sistemleri entegre ederken, mobil baz istasyonlarımızda karbon emisyonlarını düşüren yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin kurulumu ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

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Hayata geçirdikleri enerji verimliliği projelerinde karbon ayak izini düşürdüklerini ve çevresel etkiyi azalmasını sağladıklarını belirten Karademir, şöyle devam etti: "CDP skorlama metodolojisine göre son iki yıl içerisinde dört kademe yükselerek global A Listesi'nde yer almak Türk Telekom'un çevresel performansının gücünü ve karbon yönetimi stratejilerinin etkinliğini teyit ederken, sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini de ortaya koyuyor."

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