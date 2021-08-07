1500 metrede rekor var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TERİM'E TEPKİ VAR

1-1'lik St. Johnstone maçından sonra taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi de teknik direktör Fatih Terim oldu. Tecrübeli hocanın karşılaşmanın ardından rakibin temaslı oyunu ve kaçan gollerden yakınması bazı taraftarların tepkisini çekti. Yapılan yorumlarda, "Kasaba takımını yenemiyoruz hala bahane üretiyoruz" ifadesi kullanıldı. Ayrıca başarılı hocanın ikinci yarının başında Arda Turan ve Ömer Bayram'ı oyuna sokması da büyük eleştiri aldı. Bazı taraftarlar ise bu yorumlara tepki gösterip Fatih Terim'e destek çıktı. Taraftarlar, tecrübeli teknik adama güvendiklerini ve sezon sonunda şampiyonluğa inandıklarını dile getirdiler.