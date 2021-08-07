1500 metrede rekor var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 1500 metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
FİLEDE FİNALİN ADI ABD-BREZİLYA
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın voleybolunda Brezilya finale yükseldi. Brezilya, çeyrek finalde Türkiye'yi eleyen G.Kore'yi 3-0 yenerek finalde ABD'nin rakibi oldu.
MORALİNİ BOZMA BAKA!
Son dakikada penaltı kaçıran Bakasetas'a takımdan destek geldi. Futbolcuların Yunan yıldıza, "Moralini bozma Baka" dediği belirlendi.