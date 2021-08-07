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    1500 metrede rekor var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 1500 metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

    1500 metrede rekor var

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar 1500 metre yarışında Kenyalı Faith Kipyegon, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

    FİLEDE FİNALİN ADI ABD-BREZİLYA
    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın voleybolunda Brezilya finale yükseldi. Brezilya, çeyrek finalde Türkiye'yi eleyen G.Kore'yi 3-0 yenerek finalde ABD'nin rakibi oldu.

    MORALİNİ BOZMA BAKA!
    Son dakikada penaltı kaçıran Bakasetas'a takımdan destek geldi. Futbolcuların Yunan yıldıza, "Moralini bozma Baka" dediği belirlendi.

        AVCI'DAN TAKIMA TEBRİK GELDİ
        Molde önünde galibiyet gelmemesine rağmen oynanan futbol Abdullah Avcı'yı çok memnun etti. Başarılı hocanın soyunma odasında, "İyi yoldayız, daha da iyi olacağız" dediği ve öğrencilerini tek tek kutladığı öğrenildi.

        TERİM'E TEPKİ VAR
        1-1'lik St. Johnstone maçından sonra taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden birisi de teknik direktör Fatih Terim oldu. Tecrübeli hocanın karşılaşmanın ardından rakibin temaslı oyunu ve kaçan gollerden yakınması bazı taraftarların tepkisini çekti. Yapılan yorumlarda, "Kasaba takımını yenemiyoruz hala bahane üretiyoruz" ifadesi kullanıldı. Ayrıca başarılı hocanın ikinci yarının başında Arda Turan ve Ömer Bayram'ı oyuna sokması da büyük eleştiri aldı. Bazı taraftarlar ise bu yorumlara tepki gösterip Fatih Terim'e destek çıktı. Taraftarlar, tecrübeli teknik adama güvendiklerini ve sezon sonunda şampiyonluğa inandıklarını dile getirdiler.

        LİGİN FAVORİSİ FENERBAHÇE
        Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları belli oldu. Buna göre şampiyonluğu favorisi gösterilen F.Bahçe'ye 3.00, Beşiktaş'a 3.10 ve G.Saray'a ise 3.40 oran verildi. Trabzonspor ise 5.00 ile 4. sırada yer aldı.

            ZANKA'DAN RİZE'YE RET!
            F.Bahçe'de gözden çıkarılan Danimarkalı stoper Zanka için Çaykur Rizespor teklifte bulundu. Karadeniz ekibi, Mathias Zanka'nın durumunu sordu ama tecrübeli oyuncu Rize'ye gitmeyi kabul etmedi. Zanka'nın menajeri oyuncusuna kulüp aramaya başladı. Fenerbahçe'nin golcü futbolcu Mame Thiam için bonservis istemesi oyuncuyu isteyen kulüpleri zora sokuyor. İlk etapta 3 milyon Euro bonservis isteyen Sarı Kanarya, bu talebini 2 milyon Euro düzeyine çekmek zorunda kaldı. Göztepe, Antalyaspor gibi kulüpler yakın zamanda bir kez daha F.Bahçe'nin kapısını çalacak.

            İKİ ŞAMPİYON YENİŞEMEDİ
            Beşiktaş yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı§. Sergen Yalçın sahaya Ersin, Rosier, Necip, Vida, N'Sakala, Atiba, Mehmet Topal, Josef, Gökhan Töre, N'Koudou ve Güven 11'ini çıkardı. 61. dakikada Josef'in ceza sahasında yer kalması sonrası hakemden penaltı kararı geldi. N'Koudou penaltıdan golü attı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 3 dakika sonra Assombalonga'nın golüyle A.Demir eşitliği yakaladı: 1-1. Maç da bu skorla bitti.

            GHEZZAL İÇİN SON TEKLİF: 3 MİLYON EURO+BONUS
            Beşiktaş geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal için son düzlüğü girdi... Leicester City, Cezayirli yıldız için kapıyı 4 milyon Euro'dan açmıştı. Dün Siyah-Beyazlılar, İngiliz kulübüne son teklifini yaptı. Yönetim 3 milyon Euro ve 500 bin Euro bonus teklifini yazılı olarak Leicester City'ye iletti. İngilizler'in bu rakamı kabul etmesi ve kısa süre içinde Ghezzal'ın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

                TYLER BOYD İÇİN KARAR ZAMANI
                Geçen sezon Sivas'a kiralanan Tyler Boyd'un durumu belirsiz. Beşiktaşlı oyuncuyu Sivasspor başta olmak üzere kiralamak isteyen ekipler var. Son kararı yönetim verecek.

                ADİN HASİC DONDURULACAK!
                Kartal'da sakatlık yaşayan ve sahalardan uzun süre uzak kalacak Hasic için sözleşmesinin dondurulması bekleniyor. Bu kararla yabancı kontenjanında yer açılması hedefleniyor.

                FORMA NUMARALARINI KEÇELİ KALEMLE YAZDILAR
                UEFA Konferans Ligi'nde Rakow ile oynadığı maçta forma baskıları yağmurdan dolayı düşen Rus temsilcisi Rubin Kazan, soruna keçeli kalemle çare buldu. Maç sonrası ise kalem izi oyuncuların sırtında kaldı... Bu olay, sosyal medyada da futbolseverler tarafından çok konuşuldu.

                    10 MİLYON EURO'YA SEVİLLA'YA İMZA ATIYOR
                    Schalke forması giyen Ozan Kabak'ı yeni takımı belli oluyor. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, milli oyuncu için Alman ekibiyle 10 milyon Euro karşılığında anlaştığı iddia edildi. 2019'da G.Saray'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, aynı yıl 15 milyon Euroya Schalke 04'ün yolunu tuttu.

                    MERİH DEMİRAL ARTIK RESMEN ATALANTA'DA
                    İtalya Ligi ekiplerinden Atalanta, Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 2024 yılına kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu Atalanta'da kiralık olarak forma giyecek. 23 yaşındaki milli yıldızın satın alma opsiyonu Atalanta'da... Genç oyuncunun performansı merak ediliyor.

                    STEVEN CAULKER'A KARTAL PENÇESİ
                    Vitor Pereira'nın sistemine uymadığı için kadro dışı kalacağı iddia edilen İngiliz stoper Steven Caulker için Beşiktaş'ın devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. Siyah- Beyazlı kurmaylar, F.Bahçe'nin Caulker'ı gönderme kararı alır almaz devreye girerek oyuncuyu transfer etmek istiyor. Sergen Yalçın da Caulker'a onay vermiş durumda.
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                    Ümitcan Uygun tutuklandı!
                    Haberler Spor 1500 metrede rekor var (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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