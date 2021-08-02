Avrupa’da ligler ne zaman başlıyor? İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlar?

Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor? İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlıyor? Avrupa liglerinde futbol heyecanının başlama tarihi belli oldu. Birçok ilde önümüzdeki günlerde seyircili futbol sezonları başlıyor. Taraftarların tribüne geri dönmesiyle daha heyecanlı bir sezon yaşanması bekleniyor. Peki; Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor?