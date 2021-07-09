Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferi için yeni teklifini sundu: Yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapıldı

Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı.
İstanbul'a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü.
ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK
Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı.
İstanbul'a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü.
ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK
Alınan bilgilere göre yönetim yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk teklif yaptı.
Menajer Fazuli ise 3 milyon Euro istedi. Taraflar bugün birkez daha bir araya gelip anlaşma zemini arayacak.
LEİCESTER İLE GÖRÜŞÜLECEK
Eğer Ghezzal ile anlaşma sağlanırsa Leicester ile masaya oturacak.