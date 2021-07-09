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    Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferi için yeni teklifini sundu: Yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapıldı

    Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı. İstanbul’a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü.

    İşte Ghezzal teklifi

    Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı.

    İstanbul'a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü.

    ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK


        Alınan bilgilere göre yönetim yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk teklif yaptı.

        Menajer Fazuli ise 3 milyon Euro istedi. Taraflar bugün birkez daha bir araya gelip anlaşma zemini arayacak.

        LEİCESTER İLE GÖRÜŞÜLECEK
        Eğer Ghezzal ile anlaşma sağlanırsa Leicester ile masaya oturacak.
            Emekliye en az 3275 TL
            Haberler Spor Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferi için yeni teklifini sundu: Yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk teklif yapıldı