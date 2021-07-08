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    • 08.07.2021 16:11
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    Ghezzal - Beşiktaş görüşmesinde kritik gün! Detayları takvim.com.tr açıklıyor

    Beşiktaş'ın çifte kupa almasında en büyük pay sahiplerinden olan Ghezzal konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. Cezayirli yıldızın menajeri İstanbul'a gelirken, siyah-beyazlı ekiple yüz yüze görüşme yapılacağı öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Ghezzal - Beşiktaş görüşmesinde kritik gün

    Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen Rachid Ghezzal konusunda bugün kritik gelişmeler yaşanabilir. Siyah-Beyazlılar, İstanbul'a gelmesi beklenen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile yüz yüze görüşme yapacak.

    Ghezzal'ı takımda tutmak isteyen Beşiktaş yönetiminin yapacağı teklifi ve yaşanacak gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.



    Daha önce Ghezzal'ın menajeriyle Facetime üzerinden görüşen Siyah-Beyazlılar ilk olarak yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro bonus teklif etmiş ancak bu teklif kabul edilmemişti. Beşiktaş'ın ardından yaptığı 1.9 milyon Euro maaş ve 750 bin Euro bonus teklifi de yeterli görülmedi.



        Bugün yapılması beklenen kritik zirvede Siyah-Beyazlı yöneticilerin 2.2 milyon Euro maaş ve 750 bin Euro bonus teklifini masaya koyacağı öğrenildi. Özellikle Körfez ülkelerinden ciddi talipleri olan Ghezzal'a 4 milyon Euro'luk teklifler geldiği belirtiliyor. Ancak Cezayirli yıldızın kesin olarak Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle menajer Fazuli'nin Beşiktaş'tan beklentisinin 3 milyon Euro garanti ücret olduğu ifade edildi.



        Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa Beşiktaş bu kez Leicester City kulübü ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Alınan bilgilere göre İngiliz kulübü Ghezzal'ın fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi.

        Ancak Siyah-Beyazlılar, yıldız futbolcuyu ikna edecek bir teklif yapamazsa menajer Fazuli'nin başta Galatasaray olmak üzere başka takımlarla görüşeceği belirtiliyor.



            Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Rachid Ghezzal 8 gol ve 18 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

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