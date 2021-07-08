Ghezzal - Beşiktaş görüşmesinde kritik gün! Detayları takvim.com.tr açıklıyor

Geçen sezon Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerin başında gelen Rachid Ghezzal konusunda bugün kritik gelişmeler yaşanabilir. Siyah-Beyazlılar, İstanbul'a gelmesi beklenen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile yüz yüze görüşme yapacak.
Ghezzal'ı takımda tutmak isteyen Beşiktaş yönetiminin yapacağı teklifi ve yaşanacak gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.
Daha önce Ghezzal'ın menajeriyle Facetime üzerinden görüşen Siyah-Beyazlılar ilk olarak yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ve 1 milyon Euro bonus teklif etmiş ancak bu teklif kabul edilmemişti. Beşiktaş'ın ardından yaptığı 1.9 milyon Euro maaş ve 750 bin Euro bonus teklifi de yeterli görülmedi.