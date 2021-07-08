Ghezzal - Beşiktaş görüşmesinde kritik gün! Detayları takvim.com.tr açıklıyor





Bugün yapılması beklenen kritik zirvede Siyah-Beyazlı yöneticilerin 2.2 milyon Euro maaş ve 750 bin Euro bonus teklifini masaya koyacağı öğrenildi. Özellikle Körfez ülkelerinden ciddi talipleri olan Ghezzal'a 4 milyon Euro'luk teklifler geldiği belirtiliyor. Ancak Cezayirli yıldızın kesin olarak Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle menajer Fazuli'nin Beşiktaş'tan beklentisinin 3 milyon Euro garanti ücret olduğu ifade edildi.