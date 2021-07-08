Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması: Görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama...

Ghezzal'ın menajeriyle görüşüldüğü belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.