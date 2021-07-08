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    • 08.07.2021 19:34
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    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması: Görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama...

    Son dakika transfer haberleri... takvim.com.tr Beşiktaş'ın bugün Ghezzal'ın menajeri ile İstanbul'da bir görüşme yapılacağını yazmıştı. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna katkı sağlayan Ghezzal için flaş bir açıklama geldi. Yaptığı açıklama ile takvim.com.tr'nin haberini doğrulayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'ın menajeri ile görüşüldüğünü belirterek "Ghezzal ile ilgili ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Beşiktaş'tan flaş Ghezzal açıklaması

    Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş hareketli günler geçiriyor. Beşiktaş'ın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal için flaş bir açıklama geldi.

    Ghezzal'ın menajeriyle görüşüldüğü belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

    35 MAÇTA 8 GOL 18 ASİST YAPTI
    Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Rachid Ghezzal 8 gol ve 18 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

    TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
    Takvim.com.tr cezayirli yıldızın menajerinin İstanbul'a geldiğini ve siyah-beyazlı ekiple yüz yüze görüşme yapılacağını açıklamıştı.
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