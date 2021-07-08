Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal açıklaması: Görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama...

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş hareketli günler geçiriyor. Beşiktaş'ın şampiyon olmasına büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal için flaş bir açıklama geldi.
Ghezzal'ın menajeriyle görüşüldüğü belirten Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı kısa açıklamada "Ghezzal için menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu gidiyor ama henüz kulübüyle olan durumu daha çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
35 MAÇTA 8 GOL 18 ASİST YAPTI
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Rachid Ghezzal 8 gol ve 18 asistlik müthiş bir performans sergiledi.
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI
Takvim.com.tr cezayirli yıldızın menajerinin İstanbul'a geldiğini ve siyah-beyazlı ekiple yüz yüze görüşme yapılacağını açıklamıştı.