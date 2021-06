Basketbol şubesi ve diğer amatör branşlar sizce maliyetini karşılıyor mu ? Bu yöndeki planlarınız nedir ? Özellikle erkek basketbol takımını Fenerbahçe ve Anadolu Efes seviyesine getirmek ister misiniz?

Amatör şubeler ile ilgili daha önce çeşitli ortamlarda yaklaşımımızı açıkladım. Her şubenin kendi sponsoru olmalı. Aksi taktirde bu önemli şubeler birer yük gibi algılanıyor. Bu ise Galatasaray'a yakışmayan bir durum. Bizim için her branş önemlidir. Galatasaray'ın hedefi her zaman her dalda başarıdır.

Basketbol sevilen ve son derece önemli bir branş. Geçtiğimiz yıllarda yönetimde olmamasına rağmen takımımıza sponsor olan Doğa Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı bizimle beraber. Galatasaray Erkek Basketbol takımının en üst seviyeye gelmesi her zaman doğal bir hedeftir. Aksi düşünülemez. Yönetime geçtiğimizde amatör branşlarda da başarıyı yakalayacağız.