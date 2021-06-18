Galatasaray bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in aday olduğu seçime saatler kala adaylardan Metin Öztürk, takvim.com.tr'ye röportaj verdi. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Öztürk, başkanlık ile ilgili de hayallerini açıkladı. İşte özel röportajın tamamı...
Başkanlığa adaylığınızı koymaya etken olan ana unsur neydi?
Rahmetli babam Süleyman Öztürk, 30 yıl süreyle Galatasaray Adası'nın Müdürlüğünü yaptı. Ben seçim olduğu için ortaya çıkıp başkan adayı olmadım. Yıllardır bulunduğum her görevde ve kendi profesyonel iş hayatımın yanında Galatasaray'a hizmet için çalıştım. GSYİAD'da iki dönem başkanlık yaptım, öncesinde ve sonrasında amatör dahil olmak üzere profesyonel şubelere pek çok sponsorluk sağladım. 45 yıllık üye ve divan kurulu üyesiyim. İki kızım ve oğlum Galatasaray'ın lisanslı sporcuları. Galatasaray'da baktığımız zaman seçime bir ay kala listeler yapılır, başkan adayları belli olur. Biz bunu değiştirmek istedik. Doğru modelin bu olduğuna inandık ve yaklaşık 2 yıl önce Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde geniş katılımlı çalıştaylar yaparak yola çıktık.
Şu ana kadar Galatasaray nasıl yönetildi?
Galatasaray, son yıllarda yönetilmedi, idare edildi ve bugünkü 2.2 milyar borç noktasına gelindi. Galatasaray için karar alan yöneticilerin birçoğu, kendi şirketinde almayacağı riskleri alıp, kendi işinde kabul edemeyeceği plansız kararlara imza attı. Bir futbolcunun yerini doldurmak için Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon Euro çöpe gitti. Bu yöneticiler kendi işlerinde başarılı iş insanları olabilir ama Galatasaray'ı yönetirken kendi işlerine gösterdikleri hassasiyeti Galatasaray'ımıza göstermediler. Biz en başta söylediğim gibi, Galatasaray'ı yönetmeye ve özellikle bu büyük insan kaynağını da dahil ederek yönetmeye geliyoruz. Galatasaray gibi büyük bir marka sadece 3 kişiyle yönetilemez.