Belhanda - Fatih Terim - Mustafa Cengiz üçgeninde sizce haklı olan taraf ya da haksızlığa uğrayan taraf kimdi?

Daha önce de söylediğim gibi ben Fatih hocanın Belhanda'nın gönderilmesine karşı çıktığını biliyorum. Çünkü oyuncular Fatih Terim'in evletları gibidir. Belhanda gibi isimler çizginin dışına bazen çıksa da, Fatih hoca onları yeniden o yörüngeye sokacak beceride bir hoca. Yönetim bu konuda hocanın halletmesi gereken bir durumun önüne geçmiştir.

ultrAslan grubu ile ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin başkan olmanız durumunda taraftar grupları ile ilişkileriniz nasıl olacak?

Taraftar inanılmaz bir bağlılık demek, emek demek. Onlarla bir araya geleceğiz, onları dinleyeceğiz. ultrAslan konusunda ise söyleyeceğim en önemli şey bizim özlediğimiz ultrAslan, Alpaslan Dikmen'in ultrAslan'ıdır.