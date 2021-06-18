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    • 18.06.2021 10:28
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    • 18.06.2021 11:24
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    Başkan Adayı 'ten takvim.com.tr'ye flaş ve açıklaması

    'da nefesler tutuldu gözler bu hafta yapılacak başkanlık seçimlerine çevrildi. 5 adayın yarışacağı seçim öncesi, adaylardan , takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. İşte Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar...

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Metin Öztürk'ten flaş Ali Koç ve ultrAslan açıklaması

    Galatasaray bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'in aday olduğu seçime saatler kala adaylardan Metin Öztürk, takvim.com.tr'ye röportaj verdi. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanan Öztürk, başkanlık ile ilgili de hayallerini açıkladı. İşte özel röportajın tamamı...

    Başkanlığa adaylığınızı koymaya etken olan ana unsur neydi?
    Rahmetli babam Süleyman Öztürk, 30 yıl süreyle Galatasaray Adası'nın Müdürlüğünü yaptı. Ben seçim olduğu için ortaya çıkıp başkan adayı olmadım. Yıllardır bulunduğum her görevde ve kendi profesyonel iş hayatımın yanında Galatasaray'a hizmet için çalıştım. GSYİAD'da iki dönem başkanlık yaptım, öncesinde ve sonrasında amatör dahil olmak üzere profesyonel şubelere pek çok sponsorluk sağladım. 45 yıllık üye ve divan kurulu üyesiyim. İki kızım ve oğlum Galatasaray'ın lisanslı sporcuları. Galatasaray'da baktığımız zaman seçime bir ay kala listeler yapılır, başkan adayları belli olur. Biz bunu değiştirmek istedik. Doğru modelin bu olduğuna inandık ve yaklaşık 2 yıl önce Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde geniş katılımlı çalıştaylar yaparak yola çıktık.

    Şu ana kadar Galatasaray nasıl yönetildi?
    Galatasaray, son yıllarda yönetilmedi, idare edildi ve bugünkü 2.2 milyar borç noktasına gelindi. Galatasaray için karar alan yöneticilerin birçoğu, kendi şirketinde almayacağı riskleri alıp, kendi işinde kabul edemeyeceği plansız kararlara imza attı. Bir futbolcunun yerini doldurmak için Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon Euro çöpe gitti. Bu yöneticiler kendi işlerinde başarılı iş insanları olabilir ama Galatasaray'ı yönetirken kendi işlerine gösterdikleri hassasiyeti Galatasaray'ımıza göstermediler. Biz en başta söylediğim gibi, Galatasaray'ı yönetmeye ve özellikle bu büyük insan kaynağını da dahil ederek yönetmeye geliyoruz. Galatasaray gibi büyük bir marka sadece 3 kişiyle yönetilemez.

        Belhanda - Fatih Terim - Mustafa Cengiz üçgeninde sizce haklı olan taraf ya da haksızlığa uğrayan taraf kimdi?
        Daha önce de söylediğim gibi ben Fatih hocanın Belhanda'nın gönderilmesine karşı çıktığını biliyorum. Çünkü oyuncular Fatih Terim'in evletları gibidir. Belhanda gibi isimler çizginin dışına bazen çıksa da, Fatih hoca onları yeniden o yörüngeye sokacak beceride bir hoca. Yönetim bu konuda hocanın halletmesi gereken bir durumun önüne geçmiştir.

        ultrAslan grubu ile ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin başkan olmanız durumunda taraftar grupları ile ilişkileriniz nasıl olacak?
        Taraftar inanılmaz bir bağlılık demek, emek demek. Onlarla bir araya geleceğiz, onları dinleyeceğiz. ultrAslan konusunda ise söyleyeceğim en önemli şey bizim özlediğimiz ultrAslan, Alpaslan Dikmen'in ultrAslan'ıdır.

        Başkanların adaylık süreçlerinde seçim transferleri olabiliyor. Siz seçilirseniz büyük bir ismi Galatasaray'a getirmek gibi bir projeniz var mı?
        Transfer bizim en hassas konularımızdan biri. Türkiye'yi ayağa kaldıracak 10 numara transferimiz hazır. Hocamızın da istemesi halinde yönetime geldikten sonra o 10 numara da top başı yapacak.

        Basketbol şubesi ve diğer amatör branşlar sizce maliyetini karşılıyor mu ? Bu yöndeki planlarınız nedir ? Özellikle erkek basketbol takımını Fenerbahçe ve Anadolu Efes seviyesine getirmek ister misiniz?
        Amatör şubeler ile ilgili daha önce çeşitli ortamlarda yaklaşımımızı açıkladım. Her şubenin kendi sponsoru olmalı. Aksi taktirde bu önemli şubeler birer yük gibi algılanıyor. Bu ise Galatasaray'a yakışmayan bir durum. Bizim için her branş önemlidir. Galatasaray'ın hedefi her zaman her dalda başarıdır.

        Basketbol sevilen ve son derece önemli bir branş. Geçtiğimiz yıllarda yönetimde olmamasına rağmen takımımıza sponsor olan Doğa Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı bizimle beraber. Galatasaray Erkek Basketbol takımının en üst seviyeye gelmesi her zaman doğal bir hedeftir. Aksi düşünülemez. Yönetime geçtiğimizde amatör branşlarda da başarıyı yakalayacağız.

            Galatasaray, Metin Öztürk başkanlığında rakip takımlar ile ilişkileri nasıl olacak ? Ali Koç'un aynı gemideyiz dostluk gibi söylemleri vardı. Sizin görüşünüz nedir?
            Galatasaray gelenekleri sevgi ve saygı üzerine kurulmuştur. Rakiplerimize saygılı olmak ve bize yakışır şekilde ilişki kurmak bu işin doğasında var. Sahada tek amacımız rakiplerimizi yenmektir. Saha dışında ise Galatasaray'ın her türlü ilişkisi sevgi ve saygı üstüne kuruludur. Galatasaray'ın hakları ve menfaati söz konusu olduğunda tek amacımız sahada kazanılanı masada kaybetmemektir. Sayın Ali Koç takımlarımızın ortak meseleleri olduğunu söylüyor ve bunda haklı. Galatasaray'a yönelik bir saldırı, zarar verici bir yaklaşım olmadığı sürece her takım ve her takımın yöneticisi ile tabiki dostça ilişkilerimiz olacak. Bunu hep ifade ediyorum etmeye de devam edeceğim: Ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz.

            Futbol A Takımı teknik direktörünüz kim? Fatih Terim ile devam edilecek mi ? Edilirse Florya'nın anahtarı Terim'e mi teslim edilecek? Başka görüşülen bir teknik direktör oldu mu?
            Biz Fatih Terim ile çalışmayı istiyoruz. Seçim sonrasında hocamız ile konuşup karar vereceğiz. Kendisi de istiyor ise yola devam edeceğiz. Başka bir teknik direktör ile görüşmemiz olmadı.

            Burak Elmas ile aranızda geçecek bir yarış olduğunu söylediniz. Sizde bu fikrin oluşma sebebi ne? Diğer adayların sizce neden şansı yok?
            Bunun yanıtı çok basit biz ekibimizle 2 yılı aşkın süredir çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Benden sonra Burak Bey ekibini kurdu, 1 yıldır çalışıyor. Diğer adayların tabii ki şansı var. En önemlisi şu biz kazanırsak bizim etrafımızda toplanılacak, diğer başkan adaylarımızdan biri kazanırsa onun etrafında toplanacağız. Galatasaray böyle bir kültürdür.

            Hakan Çalhanoğlu sizin döneminizde Galatsaray forması giyebilir mi?
            Transfer sorunuzda kafamızda büyük bir 10 numara olduğunu belirtmiştim. Hocamızla istişare etmeden hiçbir transfer olmayacak. Galatasaray formasını taşıyabilecek çapta her büyük ismi renklerimize katmak için çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Biz seçimi kazanmışçasına hareket ediyoruz ki yarın yönetime geldiğimizde planlı ve programlı hareket edebilelim.

            Acil eylem planı olarak Galatasaray'a nakit girişi sağlayabilecek sponsorlarınız hazır mı? Gelir modeli olarak planlarınız nedir?
            Stadyum isim sponsorluğu ve forma için görüşmeler yaptık ve sponsorlarımız var. Aynı zamanda acil ihtiyaçlar için kasa kolaylığı sağlayacak bir ekibimiz var. Acil ödemelerin olduğunu, Şampiyonlar Liği eleme maçlarının olduğu bilgisi ile planlarımızı yaptık. Kemerburgaz, Florya ve birçok konuda gelir ve Galatasaray'a kalıcı tesis ve varlıklar sağlayacak planlarımız hazır. Geçici çözümler ile böyle bir markayı yönetmenin mümkün olmadığını yıllardır görüyoruz. Bu sebeple kaynaklarını verimli kullanan ve sponsorluk, reklam, forma ve store satışları, sosyal medya kanalları, transfer politikaları gibi sayısız kalemde gelir planlaması yapıldı.

                Yenilenen yabancı kuralı sizce doğru mu ? Bu karar yerli piyasasında fiyatların tekrardan çok yüksek seviyelere çıkmasına sebep olabilir mi?
                Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8'i aynı anda sahada yer alabilecek. Dolayısıyla yerli piyasasında yine uçuk fiyatlar göreceğiz ancak biz ikinci bir Tarık Çamdal vakasına asla izin vermeyeceğiz. Yeni yabancı kuralı ne yazık ki beni ikna etmedi.

                Transfer rotanız belli mi ? Sözleşmesi biten oyuncular var. Özellikle Arda Turan kalacak mı ? Dış transferde şimdiden anlaşma sağladığınız isimler var mı?
                Transfer konusu hocamız ile yürüteceğimiz bir konu. Yönetim olarak rotamız tabiki belli. Galatasaray'a yakışan, gereksiz mali yük oluşturmayacak, hocamızın kafasındaki takıma uyan, son durak olarak bizi seçmemiş, başarıya aç olan tüm oyuncular transfer listemizde. Arda Turan da dahil tüm futbolcularımız hocanın konusu. Planlamamız çerçevesinde görüştüğümüz oyuncular var.

                Basınla ilişkileriniz nasıl olacak ? Basın çalışanlarının tamamına eşit bir yaklaşım olacak mı?
                Mesleğini gazetecilik prensipleri çerçevesinde icra eden tüm gazetecilere kapımız açık olacak. Basınla ilişkiler bir yönetim için en önemli konulardan birisidir. Burada basın mensuplarına gereken ilgi ve özenin gösterileceği konusunda şüpheniz olmasın.

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                Haberler Spor Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten takvim.com.tr'ye flaş ultrAslan ve Ali Koç açıklaması