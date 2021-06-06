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    Nimes’in 4 milyon Euro’luk talebini çok buldu: için yeni teklif

    'da solbek arayışları devam ederken gündemde olan , , ve gibi isimlere rağmen en ciddi girişim yapılan isim oldu. Bordo-mavili takım Nimes'in küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği li sol bek için son bir hamle daha yaptı.

    Meling için yeni teklif

    Trabzonspor'da solbek arayışları devam ederken gündemde olan , , ve gibi isimlere rağmen en ciddi girişim yapılan isim oldu. Bordo-mavili takım Nimes'in küme düşmesinden sonra kadrosuna katmak için daha yoğun çaba verdiği li sol bek için son bir hamle daha yaptı. kulübünün istediği 4 milyon Euro'luk bonservis rakamının gerçekçi olmadığını menajerler aracılığıyla ileten bordo- mavili yönetim, taksitler halinde 2 milyon 500 bin Euro önerdi. 'in ise Nimes'ten ayrılmak istediği ve teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

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    Haberler Spor Trabzonspor Nimes’in 4 milyon Euro’luk talebini çok buldu: Meling için yeni teklif