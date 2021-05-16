Yüreğinize sağlık...

Heyecan dolu bir sezon oldu. Sonunda da mutlu sona Beşiktaş uzandı. Neler diyeceksiniz?
Harika bir sonuç… Beşiktaş hakkıyla şerefiyle şampiyon oldu… Rakipleri de kutluyorum.
Bizlere müthiş bir heyecan yaşattılar. Sezon başında kimse Beşiktaş'ı şampiyonluk için iddialı görmüyordu. Ama Sergen Hoca, futbolcular ve Beşiktaş Yönetimi kenetlendi.
Herkesin taktir ettiği bir futbol oynadı. Sonunda da futboluyla hakettiği şampiyonluğu kazandı. Başta Ahmet Nur Çebi olmak üzere yöneticileri, Sergen hocayı, futbolcuları, malzemecileri, doktorları, Ümraniye çalışanlarını kısacası herkesi kutluyorum.
Kulüpler arasında söz düellosu bol bir sezon geçirdik. Bunun için ne diyeceksiniz?
Şimdi bütün Beşiktaşlıları sükûnete davet ediyorum. Artık polemiklere girmeye gerek yok. Galatasaray'a karşı Malatyaspor da iyi mücadele etti.
Adem Büyük'ü de kutluyorum.
Onurlu bir mücadele verdiler.
Adem'i ben Beşiktaş altyapısına almıştım. Göztepe'de de Atınç'ı kutluyorum. Beşiktaş'a karşı eski bir Beşiktaşlı olarak kora kor bir mücadele verdi.
Spekülasyonlara en iyi cevabı verdi. Beşiktaş 500 milyon liranın üstünde bir gelir elde etti. Bu Beşiktaş için çok önemli.
SİNAN VARDAR
Harika bir sonuç… Beşiktaş hakkıyla şerefiyle şampiyon oldu… Rakipleri de kutluyorum.
Bizlere müthiş bir heyecan yaşattılar. Sezon başında kimse Beşiktaş'ı şampiyonluk için iddialı görmüyordu. Ama Sergen Hoca, futbolcular ve Beşiktaş Yönetimi kenetlendi.
Herkesin taktir ettiği bir futbol oynadı. Sonunda da futboluyla hakettiği şampiyonluğu kazandı. Başta Ahmet Nur Çebi olmak üzere yöneticileri, Sergen hocayı, futbolcuları, malzemecileri, doktorları, Ümraniye çalışanlarını kısacası herkesi kutluyorum.
Kulüpler arasında söz düellosu bol bir sezon geçirdik. Bunun için ne diyeceksiniz?
Şimdi bütün Beşiktaşlıları sükûnete davet ediyorum. Artık polemiklere girmeye gerek yok. Galatasaray'a karşı Malatyaspor da iyi mücadele etti.
Adem Büyük'ü de kutluyorum.
Onurlu bir mücadele verdiler.
Adem'i ben Beşiktaş altyapısına almıştım. Göztepe'de de Atınç'ı kutluyorum. Beşiktaş'a karşı eski bir Beşiktaşlı olarak kora kor bir mücadele verdi.
Spekülasyonlara en iyi cevabı verdi. Beşiktaş 500 milyon liranın üstünde bir gelir elde etti. Bu Beşiktaş için çok önemli.
SİNAN VARDAR