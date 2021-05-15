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    • Spor
    • 15.05.2021 14:58
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    • 15.05.2021 14:58
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    hangi kanalda? nasıl izlenir?

    hangi kanalda? için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda en avantajlı konumda olan lider Beşiktaş bu akşam İzmir'de Göztepe karşısında şampiyon olmak için sahaya çıkacak. Siyah beyazlı futbol severler Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Göztepe BJK maçı nasıl izlenir?

    Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Futbolda heyecan dolu son haftaya girildi. Futbol severler Göztepe BJK maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtlarını merak ediyor. Nefes kesece karşılaşma sonunda ligde şampiyon takım belli olacak. Kıran kırana devam eden şampiyonluk yarışının sona ereceği Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

    GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

    GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    GÖZTEPE: İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC

    BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN

    TAM KADRO İZMİR'E GİDİLDİ!

    Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler de kadroya dahil edildi. Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e giden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş kadrosunda bulunan bütün oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı.

    ÜNAL KARAMAN'DAN AÇIKLAMALAR

    Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonu galibiyetle bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Beşiktaş'la oynayacakları son maça en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sezonu tamamlıyoruz, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olsun. Biz Göztepe olarak sahadaki duruşumuzla mücadelemizi vereceğiz. Kim görev alırsa alsın formasının hakkını verecektir" dedi.

        ŞAMPİYON 4. KEZ İZMİR'DE BELLİ OLABİLİR

        Daha önce Süper Lig şampiyonunun 3 kez belli olduğu İzmir'de oynanacak Göztepe-Beşiktaş maçında alınacak sonuca göre Beşiktaş, 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

        Ligde son haftaya takipçileri Galatasaray'ın averajla, Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde giren 81 puanlı Beşiktaş, Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe maçından alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakadan 3 gün sonra da 18 Mayıs Salı günü aynı statta Fraport TAV Antalyaspor'la Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

        Daha önce 1975-1976, 2006-2007 ve 2017-2018 sezonu şampiyonlarının İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray, İzmir'de oynadıkları karşılaşmaların bitimiyle şampiyonluğa kavuştu.

        Ligde 2 puanlık sistemin geçerli olduğu 1975-1976'da son 2 haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren Trabzonspor, takipçisi Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı 29. haftada Alsancak Stadı'nda Göztepe ile golsüz berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti.

        2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle İzmir'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş'la puan farkını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı'nda şampiyonluğa ulaştı.

        2017-2018 sezonunda son hafta öncesinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in üçer puan önünde giren Galatasaray, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada Göztepe'yi Bafetibi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
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