Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Göztepe BJK maçı nasıl izlenir?

Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Futbolda heyecan dolu son haftaya girildi. Futbol severler Göztepe BJK maçı saat kaçta hangi kanalda sorularının yanıtlarını merak ediyor. Nefes kesece karşılaşma sonunda ligde şampiyon takım belli olacak. Kıran kırana devam eden şampiyonluk yarışının sona ereceği Göztepe Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?
GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Göztepe - Beşiktaş maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
GÖZTEPE: İRFAN CAN, GASSAMA, ATINÇ, ALPASLAN, BERKAN, ESITI, HALİL, SONER, OBINNA, NDIAYE, JAHOVIC
BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, NECİP (LJAJIC), N'KOUDOU, LARIN
TAM KADRO İZMİR'E GİDİLDİ!
Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan isimler de kadroya dahil edildi. Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak şampiyonluğa ulaşmak. Hazırlıklarını tamamlayarak İzmir'e giden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş kadrosunda bulunan bütün oyuncuları kamp kadrosuna dahil etti. Sakatlıkları bulunan Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Göztepe maçının kadrosunda yer aldı.
ÜNAL KARAMAN'DAN AÇIKLAMALAR
Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sezonu galibiyetle bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Beşiktaş'la oynayacakları son maça en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Sezonu tamamlıyoruz, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olsun. Biz Göztepe olarak sahadaki duruşumuzla mücadelemizi vereceğiz. Kim görev alırsa alsın formasının hakkını verecektir" dedi.