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    • Spor
    • 15.05.2021 13:12
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    • 15.05.2021 13:12
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    kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim olacak?

    kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Nefes kesecek şampiyonluk maçı için heyecan dorukta. Kritik maçın hakeminin kim olacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Karşılaşmanın VAR hakeminin Mete Kalkavan olacağı açıklandı. Peki Mete Kalkavan Galatasaray karnesi nasıl? ?

    takvim.com.tr
    Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim olacak?

    Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim? Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı ligin son maçı nefes kesecek. Galatasaray'ın şampiyonluk için Beşiktaş'ı geçmesi ve averaj avantajını yükseltmesi gerekiyor. Peki Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim olacak?

    VAR HAKEMİ KİM OLACAK?

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle:

    20.30 Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

    20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan

    20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy

        GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

        Süper Lig'in son haftasının hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
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        Haberler Spor Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim olacak?