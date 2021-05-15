Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim? Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı ligin son maçı nefes kesecek. Galatasaray'ın şampiyonluk için Beşiktaş'ı geçmesi ve averaj avantajını yükseltmesi gerekiyor. Peki Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim olacak?
VAR HAKEMİ KİM OLACAK?
Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor ve Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe maçlarının Video Yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk yarışını ilgilendiren bu 3 müsabakada görev alacak VAR hakemleri şöyle:
20.30 Göztepe-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Galatasaray-Helenex Yeni Malatyaspor: Mete Kalkavan
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe: Alper Ulusoy