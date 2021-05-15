Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim? Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacağı ligin son maçı nefes kesecek. Galatasaray'ın şampiyonluk için Beşiktaş'ı geçmesi ve averaj avantajını yükseltmesi gerekiyor. Peki Galatasaray maçı hakemi kim? Galatasaray Y. Malatyaspor maçı VAR hakemi kim olacak?