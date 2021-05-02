Konyaspor - Karagümrük maçı | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...







KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens, Borini

KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.