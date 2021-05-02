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    • Spor
    • 02.05.2021 16:14
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    • 02.05.2021 16:14
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    'in 39. haftasında Konyaspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. yönetimindeki Konyaspor, ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son vererek tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyor. Ligin rahat ekiplerinden Karagümrük'te İtalyan çalıştırıcı , zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    Konyaspor - Karagümrük maçı | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...



    KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Bytyqi, Rahmanovic, Cikalleshi

    Fatih Karagümrük: , Balkovec, Serhat, Fatih, Zukanovic, Biglia, Efe, Aksel, Ndao, Lens, Borini

    KONYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Konyaspor-Fatih Karagümrük maçı 2 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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    Salgında talep arttı! Fiyatı tam 8 milyon lira!
    Haberler Spor Konyaspor - Karagümrük maçı | CANLI ANLATIM İZLE