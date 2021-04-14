Aslan hücumda SOS veriyor

G.Saray'da Göztepe maçı öncesi hücumda büyük bir sıkıntı yaşanıyor... Falcao'nun ardından Onyekuru'nun da sakatlar kervanına katılması, Babel'in ise Göztepe maçında cezalı olması sonrası hücumda tüm gözler Mostafa Mohamed'e çevirlimş durumda. Ancak Mısırlı forvetin de son 5 maçta suskun kalması Sarı- Kırmızılılar'da Göztepe maçı öncesi endişe yaratıyor.
HARİKA BAŞLADI DEVAMI GELMEDİ
Mostafa Mohamed Galatasaray'a hemen uyum sağlarken ilk maç maçında 5 kez fileleri sarstı. Ancak Mısırlı golco son 5 maçta sessizliği büründü.
HARİKA BAŞLADI DEVAMI GELMEDİ
Mostafa Mohamed Galatasaray'a hemen uyum sağlarken ilk maç maçında 5 kez fileleri sarstı. Ancak Mısırlı golco son 5 maçta sessizliği büründü.