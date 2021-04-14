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    • Spor
    • 14.04.2021 Gazete
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    hücumda S.O.S veriyor

    ’da maçı öncesi ve sakat, ise cezalı. Mostafa’nın da 5 maçtır suskun kalması hücumdaki sıkıntıyı daha da artırıyor.

    Aslan hücumda SOS veriyor
    G.Saray'da maçı öncesi hücumda büyük bir sıkıntı yaşanıyor... 'nun ardından 'nun da sakatlar kervanına katılması, 'in ise Göztepe maçında cezalı olması sonrası hücumda tüm gözler 'e çevirlimş durumda. Ancak lı forvetin de son 5 maçta suskun kalması Sarı- Kırmızılılar'da Göztepe maçı öncesi endişe yaratıyor.

    HARİKA BAŞLADI DEVAMI GELMEDİ
    Mostafa Mohamed 'a hemen uyum sağlarken ilk maç maçında 5 kez fileleri sarstı. Ancak Mısırlı golco son 5 maçta sessizliği büründü.
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