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    • 11.04.2021 18:09
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    - Beşiktaş CANLI ANLATIM İZLE | BB Erzurumspor - Beşiktaş canlı takip

    Beşiktaş, 'in 34. haftasında deplasmanda  ile karşılaşıyor. BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı takvim.com.tr'de. İşte detaylar...

    BB Erzurumspor - Beşiktaş | CANLI

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında BB Erzurumspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.



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    İLK 11'LER BELLİ OLDU

    Erzurumspor: Szumski, Butko, Hasan, Costa, Leo, Omolo, Aatıf, Petrus, Cenk, Emrah, El Kabir



        Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk



        ERZURUMSPOR'UN DA PUANA İHTİYACI VAR
        BB Erzurumspor'un da tıpkı Beşiktaş gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. 28 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve Yılmaz Vural'ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor.



        Ligdeki son galibiyetin 25'inci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'u yenerek alan mavi beyazlılar, sonraki 8 maçta 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı.

        BB Erzurumspor ligin dibinden kurtulmak ve düşme hattının üstüne çıkmak için Beşiktaş maçına mutlaka 3 puan parolasıyla çıkacak.



            SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU VAR
            Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceden 3 sarı kartlı oynayan Rosier, Necip ve Larin'e, Aytemiz Alanayaspor maçında Atiba da eklendi. Bu 4 futbolcu akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 35'inci haftadaki Ankaragücü maçında oynayamayacaklar.

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