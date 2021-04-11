



ERZURUMSPOR'UN DA PUANA İHTİYACI VAR

BB Erzurumspor'un da tıpkı Beşiktaş gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. 28 puanla ligin 20'nci sırasında yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve Yılmaz Vural'ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor.