Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına moral... Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde... Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Siyah-Beyazlılar'ın başarılı teknik adamı, "Rakiplerimizden Galatasaray ve F.Bahçe önümüzdeki haftalarda puan kayıpları yaşayacak. Alanyaspor galibiyetiyle yeniden iddiamızı göstereceğiz... Ben size inanıyorum ve güveniyorum" şeklinde konuştu.
İKİ YILDIZ İÇİN KADER GÜNÜ
Milli Takım kampında test sonuçları pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantiları bugün tamamlanıyor. İki yıldızın testi negatif çıkarsa Alanya kadrosuna alınacaklar.