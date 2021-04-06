Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2021 Gazete
    ABONE OL

    yenilgisi sonrası 'dan moral: Avantaj bizde!

    Teknik Direktörü ’dan oyuncularına moral... Tecrübeli çalıştırıcı, “Kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde... Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

    Moral bozmayın avantaj bizde!

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına moral... Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde... Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

    Siyah-Beyazlılar'ın başarılı teknik adamı, "Rakiplerimizden Galatasaray ve F.Bahçe önümüzdeki haftalarda puan kayıpları yaşayacak. Alanyaspor galibiyetiyle yeniden iddiamızı göstereceğiz... Ben size inanıyorum ve güveniyorum" şeklinde konuştu.

    İKİ YILDIZ İÇİN KADER GÜNÜ
    Milli Takım kampında test sonuçları pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün karantiları bugün tamamlanıyor. İki yıldızın testi negatif çıkarsa Alanya kadrosuna alınacaklar.

        ABOUBAKAR ÇOK ARANIYOR!
        Kartal, Kasımpaşa maçında Aboubakar'ı çok aradı. Kamerunlu golcü, Alanya maçında da yok. Cyle Larin ileri uçta aynı etkiyi yaratamadı.

        GHEZZAL TAKIMLA BAŞLADI
        Beşiktaş Alanyaspor maçının hazırlıklarına dün başladı. Siyah- Beyazlılar'da sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal takımla birlikte çalıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Kasımpaşa yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'dan moral: Avantaj bizde!