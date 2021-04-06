Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına moral... Tecrübeli çalıştırıcı, "Kazansaydık önemli bir avantajımız olacaktı ancak buna rağmen avantaj hala bizde... Moral bozmadan, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Avantajı en iyi şekilde kullanarak hedefe ulaşacağız" ifadelerini kullandı.