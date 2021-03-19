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    • Spor
    • 19.03.2021 16:02
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    • 19.03.2021 16:02
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    CANLI | - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında evinde 'u konuk ediyor. Maçın ilk düdüğü saat 16.00'da çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Fatih Karagümrük - Kayserispor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Kayseri maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı 19 Mart Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    FATİH KARAGÜMRÜK - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
    Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Jimmy, Borini, Salibur
    Kayserispor: Doğan, Ramazan, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Behich, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro, İlhan

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    Haberler Spor CANLI | Fatih Karagümrük - Kayserispor maçı canlı anlatım izle