Fenerbahçe'de son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan ve eleştiri oklarının de hedefi haline gelen Mert Hakan psikoloiik olarak da zor bir döneme girmişti. Sivas'tan büyük umutlarla transfer edilen yıldız oyuncu ile Erol Bulut'un ardından Emre Belözoğlu da bir görüşme gerçekleştirdi.



BİR AN ÖNCE TOPARLAN…

Mert'in mental olarak zorlandığının farkında olan Belözoğlu, yıldız futbolcudan eleştirilere fazla takılmamasını, işine odaklanmasını, çok çalışarak bir an önce toparlanmasını istedi.