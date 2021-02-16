Fenerbahçe'de sıcak saatler! Erol Bulut Galatasaray derbisinde kötü oynayan Mert Hakan Yandaş'ın üstünü çizdi! Emre Belözoğlu devreye girdi!
Spor Toto Süper Lig'in en çok konuşulan maçlarından olan Galatasaray derbisinde kötü performans sergileyen ve Erol Bulut'un gözünden düşen Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Gelen son dakika haberine göre, Belözoğlu - Mert Hakan görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
16.02.2021 16:57
- Son Güncelleme: 16.02.2021 17:11
Fenerbahçe'de Galatasaray'a 1-0 kaybedilen derbi maç sonrası kötü performansı sebebiyle teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düşen Mert Hakan Yandaş ile sportif direktör Emre Belözoğlu özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Sezon başında Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği transfer yarışı sonrası kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, Sarı-Lacivertli ekipte bekleneni bir türlü veremedi.
Son olarak 24. haftada Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 1-0 kaybettiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan ancak kötü bir performans ortaya koyan Mert Hakan, teknik direktör Erol Bulut'un gözünden düşmüş ve ardından oynanan Başakşehir ile Karagümrük maçlarında kulübede beklemişti.
Üzerinde oluşan baskı sonrası zor bir süreçten geçen Mert Hakan'a sahip çıkan ise transferini bitiren sportif direktör Emre Belözoğlu oldu.
Belözoğlu'nun Mert Hakan ile özel bir görüşme yaptığı ve, "Daha hiçbir şey bitmedi. Senin yeteneğine ve kalitene olan inancımız sonsuz. Sıkı çalışıp herkese gerçek Mert Hakan'ı göster" dediği öğrenildi.
Bu sözlerin üzerine 25 yaşındaki futbolcu da Belözoğlu'na güvenini boşa çıkarmayacağını iletti.