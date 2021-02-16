Fenerbahçe'de sıcak saatler! Erol Bulut Galatasaray derbisinde kötü oynayan Mert Hakan Yandaş'ın üstünü çizdi! Emre Belözoğlu devreye girdi!

Belözoğlu'nun Mert Hakan ile özel bir görüşme yaptığı ve, "Daha hiçbir şey bitmedi. Senin yeteneğine ve kalitene olan inancımız sonsuz. Sıkı çalışıp herkese gerçek Mert Hakan'ı göster" dediği öğrenildi.