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    • 06.02.2021 13:32
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    Kasımpaşa - maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde Atakaş 'u konuk ediyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Kasımpaşa - Hatayspor

    Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, 'u konuk ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 13.30'da başladı. Haftanın açılış maçını hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.


    İLK 11'LER
    KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Hodzic, Thelin.

    HATAYSPOR : Munir, Popov, Billong, Sackey, Katranis, Aabid, Muhammed Mert, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf.

    Ligde çıktığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, haftaya 26 puanla 12. sırada girdi.

    Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 7'sini kaybeden Hatayspor, hanesine 35 puan yazdırdı. Hatay temsilcisi, averajla 6. basamakta yer aldı.

    İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

    KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK
    Lacivert-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

    Sakatlıkları süren Danny Drinkwater, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Loret Sadiku ile kadro dışı bırakılan Fode Koita, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

    Hollandalı stoper Derrick Luckassen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

    İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET
    Kasımpaşa, sahasında yaptığı son 5 karşılaşmada 4 mağlubiyet yaşadı.

    Ligde iç sahada çıktığı ilk 6 müsabakada 14 puan elde eden lacivert-beyazlı takım, son 5 maçında ise istediği sonuçları alamadı.

    İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmalarda Gaziantep'e, Fenerbahçe'ye, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ve Hes Kablo Kayserispor'a mağlup oldu. Kasımpaşa, tek galibiyetini ise Demir Grup Sivasspor karşısında elde etti.

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