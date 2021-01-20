Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Akın, Pablo, Mesut Çaytemel, Popov, Sackey, Aabid, Akintola, Traore, Riberio, Boupendza, Diouf

Yeni Malayaspor: Ertaç, Wallece, Hadebe, Kerim Hafez, Chebake, Zeki Yavru, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Adem