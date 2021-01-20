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    • 20.01.2021 15:55
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    CANLI | Hatay - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 20. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla sürüyor. Hatay evinde 'u konuk ediyor. Orta sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada ilk düdük 16.00'da çaldı. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Hatayspor - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Hatay ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de

    HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ
    Hatayspor: Akın, Pablo, Mesut Çaytemel, Popov, Sackey, Aabid, Akintola, Traore, Riberio, Boupendza, Diouf
    Yeni Malayaspor: Ertaç, Wallece, Hadebe, Kerim Hafez, Chebake, Zeki Yavru, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Adem

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