''BUNLARI SÖYLEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM AMA...''

Merritt Paulson, Falcao haberlerinin artmasından sonra bir açıklama yaparak golcü futbolcu hakkında itiraflarda bulundu. Falcao'yu MLS'te görmek istediğini belirten Paulson, ''Falcao, üst düzey bir oyuncu ve çok güçlü bir karakter.