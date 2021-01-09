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    • Spor
    • 09.01.2021 Gazete
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    Lider 'ın keyfi yerinde! ve idmanda güreşti

    maçına hazırlanan lider ’ın dünkü idmanında çok renkli görüntüler vardı. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ın dünkü idmanına - güreşi damga vurdu.

    Liderin keyfi yerinde
    Ligde dolu dizgin yoluna devam eden lider 'ta keyifler yerinde. lılar'ın dünkü idmanında çok renkli görüntüler vardı. 'ın 'le güreşmesi ve takım arkadaşını omzuna alması sonrası Ümraniye kahkaha sesleri ile yankılandı.




    Öte yandan Siyah-Beyazlılar dünkü idmanda , 5'e 2, oyun ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın kanat-orta-şut çalışması ile bittiği belirtildi.


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    Haberler Spor Lider Beşiktaş'ın keyfi yerinde! Aboubakar ve Rossier idmanda güreşti