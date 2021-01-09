Ligde dolu dizgin yoluna devam eden lider Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Siyah-Beyazlılar'ın dünkü idmanında çok renkli görüntüler vardı. Aboubakar'ın Rossier'le güreşmesi ve takım arkadaşını omzuna alması sonrası Ümraniye kahkaha sesleri ile yankılandı.
Öte yandan Siyah-Beyazlılar dünkü idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın kanat-orta-şut çalışması ile bittiği belirtildi.
Öte yandan Siyah-Beyazlılar dünkü idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın kanat-orta-şut çalışması ile bittiği belirtildi.