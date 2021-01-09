Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halis Özkahya yönetecek. Galatasaray - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 'tan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Diagne
Gençlerbirliği:
TAKIMLARIN PUANLARI
Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan Galatasaray, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor.
Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.