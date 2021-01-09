Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.01.2021 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 18:17
    ABONE OL

    - | CANLI ANLATIM

    'in 18. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

    'in 18. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem yönetecek. Galatasaray - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 'tan canlı yayınlanacak.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ | CANLI

    İLK 11'LER
    Galatasaray:     Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Diagne

    Gençlerbirliği:

    TAKIMLARIN PUANLARI
    Süper Lig'de geride kalan 17 haftanın 1'ini bay geçerek 16 maça çıkan Galatasaray, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Galatasaray'ın 30 puanı bulunuyor.

    Gençlerbirliği ise 16 karşılaşmada, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi gördü. Haftaya 19 puanla giren kırmızı-siyahlı ekip, averajla 16. sırada yer buldu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM