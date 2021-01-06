İç sahada oynadığı son karşılaşmada Galatasaray'a mağlup olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nisan 2011'den bu yana evinde üst üste iki Süper Lig maçı kaybetmiyor. Göztepe, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son yedi maçtan sadece 1 puan çıkarabildi..

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GÖZTEPE'NİN İLK 11'İ

İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Napoleoni, Halil, Cherif, Ideye.

Süper Lig'e geldiği 2018/19 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, Göztepe'ye karşı sahaya çıktığı son karşılaşmada da fileleri havalandırmıştı. Son üç iç saha maçında da rakip fileleri havalandıran Caleb Ekuban, Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini yaşıyor.

Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerindeki ilk deplasman golünü Trabzonspor filelerine göndermişti. Süper Lig kariyerinde İzmir takımlarına rakip olduğu sekiz maçın yedisini kazanan Abdullah Avcı, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Göztepe'den aldı.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasında, hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadıktan sonra geçen haftayı maç yapmadan geçen sarı-kırmızılı ekip, 19 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor.

Göztepe'de Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı bulunuyor.

TRABZONSPOR RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

TRABZON'DA SON MAÇLARDA ZORLANIYOR

Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.

2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.