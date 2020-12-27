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    • 27.12.2020 18:17
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    - maçı canlı anlatım | Medipol Başakşehir CANLI ANLATIM İZLE

    'in 15. haftasında iki ekibinin mücadelesinde , 'yı konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Medipol Başakşehir - Kasımpaşa | CANLI

    , 'in 15. haftasında 'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

    Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, Beşiktaş'a yenilmiş, Yukatel Denizlispor ve beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve 'ye mağlup olmuştu. ekibi, 4 galibiyet, 6 yenilgi ve 3 beraberlikle 15 puan topladı.

    Kasımpaşa ise 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 18 puana sahip.

    İLK 11'LER

    Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic

    İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI
    Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada gören İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Rafael, PFDK'nin ceza iptali kararı ile Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alabilecek.

    Sakatlığı geçen 'un da bu mücadelede kaledeki yerini alması bekleniyor. İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu ise görev alamayacak. Öte yandan, Junior Caiçara'nın da sakatlığı sürüyor.

    MARTIN SKRTEL CEZA SINIRINDA
    Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören , kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 16. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

    18 PUANLA 13. SIRADA
    Ligde oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 2 maçında puan elde edemeyen ve kalesinde 6 gol gören lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir deplasmanında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor.

    Kasımpaşa'da 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında takımdaki yerini alamayacak. Fode Koita, Tarkan Serbest, Julian Jeanvier, Ramazan Köse ve Gilbert Koomson, müsabakada forma giyemeyecek.

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