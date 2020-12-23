Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Babacar
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Olcay, Umut