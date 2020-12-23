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    • 23.12.2020 16:10
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    • 23.12.2020 16:10
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    CANLI | Alanya - Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle

    Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında lider Alanya, evinde ligin güçlü ekiplerinden Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor... 14. hafta mücadelesinde Alanya ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Saat 16:00'da başlayan - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER
    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Babacar

    Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Olcay, Umut

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    Haberler Spor CANLI | Alanyaspor - Yeni Malatyaspor canlı anlatım izle