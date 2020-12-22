



GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYOR

Galatasaray ve Göztepe, tarihte 65 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 37'sinde Galatasaray, 13'ünde ise Göztepe galip geldi.

Galatasaray'ın sahasında oynanan 32 karşılaşmada ise Galatasaray'ın 20, Göztepe'nin 3 galibiyeti bulunuyor. Galatasaray ve Göztepe son olarak Süper Lig 2019-2020 Sezonu'nun ikinci yarısında, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadumu'nda karşı karşıya geldi. Aslan, bu maçı 3-1'lik skorla kazandı.



MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 13. haftada oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

Ligde 13. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen ve resmi müsabakalardaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, 14. haftada Türk Telekom Stadı'nda İzmirli renktaşını ağırladı.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Mbaye Diagne ilk 11'iyle çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol görev bekledi.

Galatasaray'da 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük müsabakasına ilk 11'de başlayan Linnes, Oğulcan ve Emre Akbaba yedeğe çekildi. Müsabakanın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da karşılaşmada görev alamadı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda Turan görev yaptı.

ELABDELLAOUİ, BELHANDA, LUYİNDAMA VE ARDA, 11'E DÖNDÜ

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında dört futbolcu, 4 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi.

Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11'de yer aldı.

TAKIM LEVENT ŞAHİN'E EMANET

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı.

Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim, futbolcularını takım otobüsünden soyunma odasına tek tek moral vererek gönderdi.

GÖZTEPE'DE 5 DEĞİŞİKLİK

İzmir ekibinde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapıldı.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımını Galatasaray maçına Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Pape Ndiaye 11'iyle çıkardı.

İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisinde yedek kulübesinde Arda Özçimen, Titi, Dzenan Burekovic, Efe Binici, Burak Süleyman, Stefano Napoleoni, Mossoro, Yılmaz Basravi, Tolga Topaloğlu, Tibet Öniz yer aldı.

Son oynanan Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan Titi, Guilherme, Burekovic, İrfan Can Eğribayat ve Alpaslan Öztürk'ün yerine Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir ve Nwobodo, başlangıç kadrosuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör İlhan Palut, müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin maç kadrosuna alınmamasıyla ilgili, "Guilherme yok. Yurt dışına transferiyle alakalı birtakım gelişmeler var. Oyuncu da bunu istiyor herhalde. Konsantrasyonunu yeterli görmedik. Birtakım endişeleri olabilir transfer öncesinde. Biz getirmemeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

MEGYERİ, İLK SÜPER LİG MAÇINA ÇIKTI

Göztepe'nin Macar kalecisi Balazs Megyeri, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Süper Lig maçında terletti.

Sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray müsabakasında Göztepe kalesini korudu.

Göztepe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçta görev alan Megyeri, İrfan Can Eğribayat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle kaleyi devraldı.

ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU

Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden, bir sezon da Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.