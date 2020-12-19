Beşiktaş, Valentin Rosier'i takımda tutmak için formülü buldu. Siyah-Beyazlılar, 1 sezonluğuna Sporting Lizbon'dan kiralanan ve satın alma opsiyonu olmayan Fransız sağ bek için devre arasında Portekiz ekibiyle masaya oturacak. Rosier için Sporting Lizbon'a yeni bir teklif yapacak.