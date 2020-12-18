BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ YOLDA



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tarsus önünde iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yalçın, "Pozitiftik. Çok arzuluyduk ve iyi mücadele ettik. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Beşiktaş iyi yolda" dedi.