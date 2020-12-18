Kartal kupada da yürüyor. Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaştığı 2. Lig ekibi Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek Son 16 Turu'na kaldı. Maçın 9. dakikasında Larin'in vuruşunda top dışarı gitti.10'da Güven Onur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı Anıl kurtardı.
ÖNCE ROSİER SONRA LARİN
Maçın 29. dakikasında Tarsus İdmanyurdu'nun kaptırdığı topa Rosier sol ayağıyla nefis vurdu. Top köşeden ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-0 öne geçti. 39'da Atakan'ın kale önüne çevirdiği topa bomboş kalan Larin dokundu. Beşiktaş bu golle devreyi 2-0 önde tamamladı.
GÜVEN KENDİNİ AFFETTİRDİ
İkinci yarının 56. dakikasında Güven topu ağlara yolladı: 3-0, 80'de Mertcan Tarsus'un tek golünü attı: 3-1. Mücadeleyi 3-1 kazanan Kartal turladı.
BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ YOLDA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tarsus önünde iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yalçın, "Pozitiftik. Çok arzuluyduk ve iyi mücadele ettik. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Beşiktaş iyi yolda" dedi.
ROSIER KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş Tarsus İdmanyurdu'nu 3-1 yenerek turu geçerken Fransız futbolcu Rosier futbol kariyerinde ilk golünü attı. Maçın ilk yarısında 2-0'ı yakalayan Siyah- Beyazlılar ikinci yarıda tempolarını biraz düşürdü. Buna rağmen maçı 3-1 kazanan Siyah-Beyazlılar kupada Son 16 Turu'na yükseldi.