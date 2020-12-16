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    • 16.12.2020 22:12
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    maçı canlı yayın izle | ZTK Fenerbahçe - A SPOR CANLI YAYIN

    5. tur maçında sahasında 'u konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak. Emre Kargın yönetiminde 'nda oynanan Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor Ziraat Türkiye müsabakasının canlı yayınını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN


    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kadıköy Şükrü Saracoğlu Komoleksi Ülker Stadyumu'nda Karacabey Belediyespor'u ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda karşılaşmayı kazanan ekip, adını son 16 takım arasına yazdıracak.



    FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Serdar, Sadık, Nazım, Gustavo, Sosa, Ömer Faruk, Pelkas, Mert Hakan, Thiam

    Karacabey Belediyespor: Veysel, Hasan, Sergen, Abdullah, Taşkın, Gökhan, Onur, Rasimcan, Berk Ali, Sadık Arda, Ömer



    Fenerbahçe, kupaya bu sezon 4. turdan dahil oldu. Sarı lacivertliler bu turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek saf dışı bıraktı.

    Karacabey Belediyespor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turdan itibaren mücadele etti. Bu turda aynı ligde mücadele ettiği Ergene Velimeşespor'u eleyen Bursa temsilcisi, 4. turda ise büyük bir sürprize imza attı.



    ATAKAŞ HATAYSPOR'U ELEDİ
    Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'a penaltı atışları sonucu üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle | ZTK Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor A SPOR CANLI YAYIN