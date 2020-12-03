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    • Spor
    • 03.12.2020 Gazete
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    Kahveci'nin hat-trick’i ’e karşısında yetmedi

    'e yazık oldu. Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında sahasında ’e 4-3 mağlup oldu. 3 puanda kalan Başakşehir, bitime bir maç kala Şampiyonlar Ligi’ne ve ’ne katılma şansını da kaybetti.

    Canınız sağolsun

    Başakşehir'e yazık oldu. Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. 3 puanda kalan Başakşehir, bitime bir maç kala Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını da kaybetti.

    POULSEN LEİPZİG'İ ÖNE GEÇİRDİ
    26'da Sabitzer'in önce Skrtel ardından Poulsen'e çarpan şutu ağlarımızla buluştu: 0-1. 43'te Forsberg'in çevirdiği topta Mukiele farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2

    İRFAN CAN'DAN HARİKA GOL


    Visca'nın 45+3'te pas olarak kullandığı kornerde İrfan Can harika bir golle skoru 2-1'e getirdi. 66'da Olmo, Ponck'u çalımyarak attığı şutta Leipzig'i yeniden iki farklı öne geçirdi: 1-3.

    SÖRLOTH'U DURDURAMADIK


    İrfan Can 72'de ceza sahası dışından, 85'te ise frikikten attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi ve hat-trick yaptı. Ancak maçta son sözü 90+2'de Sörloth söyledi ve Leipzig maçı kazandı.

    İRFAN CAN KAHVECİ AVRUPA'YI SALLADI


    Başakşehirli İrfan Can, biri frikikten, diğer ikisi ise ceza sahası dışından olmak üzere Leipzig'e 3 harika gol attı. Milli futbolcunun performansı Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.
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    Haberler Spor İrfan Can Kahveci'nin hat-trick’i Başakşehir’e Leipzig karşısında yetmedi