Başakşehir'e yazık oldu. Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. 3 puanda kalan Başakşehir, bitime bir maç kala Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını da kaybetti.