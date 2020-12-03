Başakşehir'e yazık oldu. Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. 3 puanda kalan Başakşehir, bitime bir maç kala Şampiyonlar Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını da kaybetti.
POULSEN LEİPZİG'İ ÖNE GEÇİRDİ
26'da Sabitzer'in önce Skrtel ardından Poulsen'e çarpan şutu ağlarımızla buluştu: 0-1. 43'te Forsberg'in çevirdiği topta Mukiele farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2
İRFAN CAN'DAN HARİKA GOL
Visca'nın 45+3'te pas olarak kullandığı kornerde İrfan Can harika bir golle skoru 2-1'e getirdi. 66'da Olmo, Ponck'u çalımyarak attığı şutta Leipzig'i yeniden iki farklı öne geçirdi: 1-3.
SÖRLOTH'U DURDURAMADIK
İrfan Can 72'de ceza sahası dışından, 85'te ise frikikten attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi ve hat-trick yaptı. Ancak maçta son sözü 90+2'de Sörloth söyledi ve Leipzig maçı kazandı.
İRFAN CAN KAHVECİ AVRUPA'YI SALLADI
Başakşehirli İrfan Can, biri frikikten, diğer ikisi ise ceza sahası dışından olmak üzere Leipzig'e 3 harika gol attı. Milli futbolcunun performansı Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.