Oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşayan Gaziantep FK, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda topla oynama yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK forması giyen Kenan Özer, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer.

Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.