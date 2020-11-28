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    • 28.11.2020 13:35
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    - Yeni Malataspor canlı anlatım | 10.hafta canlı anlatım izle

    'in 10. haftasında Gaziantep FK ile  karşı karşıya geliyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı  yönetiyor.  - Yeni Malataspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    CANLI | Gaziantep - Malatyaspor

    Oynadığı son 17 maçında da gol sevinci yaşayan , ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda topla oynama yüzdesi en düşük iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK forması giyen Kenan Özer, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.

    Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer.

    Yeni Malatyaspor 11'i: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut

    Gaziantep FK Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Gaziantep FK maçı bu akşam saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Gaziantep FK - Yeni Malataspor canlı anlatım | Süper Lig 10.hafta canlı anlatım izle