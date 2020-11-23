Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam bu toplantıda Kayseri maçının öneminden bahsetti. Terim, "Zirveden uzaklaşmamak adına çok önemli bir maç. Rakibmizin de puana ihtiyacı var. Maça nasıl başlarsak öyle gider. İşi sıkı tutalım ve rakibimizi umutlandırmayalım. Taraftarımızın bizden beklediği galibiyeti alalım" dedi.

Terim, hiçbir zaman eksiklere sığınmayacağının da altın çizerek, "Bahane üretmeden 3 puana odaklanacağız" diye konuştu.