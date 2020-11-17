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    • Spor
    • 17.11.2020 Gazete
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    'da bilmecesi

    ’ın sezon sonunda bonservisini almak istediği Uruguaylı yıldızın kafası çok karışık... Sarı-Kırmızılılar’da maaşını düzenli alamayan ’nin vereceği karar merak ediliyor. Aslan devre arası ’in kapısını çalacak...

    Saracchi’nin kafası karışık

    'da Marcelo Saracchi bilmecesi... Sarı- Kırmızılılar, 'den kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti... 22 yaşındaki genç oyuncu Galatasaray'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli. Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor.

    FATİH TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ!
    Galatasaray'ın Uruguaylı sol bek oyuncusu , Teknik Direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Marcelo Saracchi bilmecesi