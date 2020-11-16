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    • Spor
    • 16.11.2020 Gazete
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    maçındaki yenilgi ’nu harekete geçirdi

    'de sürpriz spor yenilgisi sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcuların ve motivasyonunda eksiklik gören , hemen harekete geçti. Emre Belözoğlu’nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.

    Emre dümene geçti

    Fenerbahçe'de sürpriz Konyaspor yenilgisi sonrasında Sarı-Lacivertli futbolcuların enerji ve motivasyonunda eksiklik gören Sportif Direktör Emre Belözoğlu, hemen harekete geçti. Emre Belözoğlu'nun, takıma rehavet psikolojisinin hakim olmasına kesinlikle izin vermeyeceği ifade edildi.

    TAKIM SİNERJİSİ ÇOK ÖNEMLİ
    Emre Belözoğlu, milli takımlarda olmayan futbolcularla tek tek görüşmeler yapıyor. Moral ve motivasyon ağırlıklı konuşmalarla Emre sinerjiyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

    YEMEKLERDE BULUŞUYORLAR
    Bununla da yetinmeyen Belözoğlu, zaman zaman futbolcuların aileleri ile yemekte bir araya geliyor. Emre, futbolcuların ailelerinin kulüple de sıcak ilişki kurmalarını sağlıyor.

    ARAYIŞLARDAN VAZGEÇMİYOR


    Emre Belözoğlu futbolcularla bire bir ilgilenirken scout ekibiyle de yakın temas halinde. Emre scout ekibinden bilgiler alırken bazı oyuncuların takibi için onları yönlendiriyor.
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