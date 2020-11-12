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    • Spor
    • 12.11.2020 Gazete
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    Lille’de Türkler’in gol katkısı 20 takımından fazla!

    ’de yerli futbolcuların performansı yıllardır tartışılan bir konu. Fransız ekibi Lille’de bu sezon ortaya çıkan tablo, bu tartışmayı daha da alevlendireceğe benziyor. Lille’de forma giyen , ve bu sezon 15 gole imza atmayı başardı.

    Bu ne yaman çelişki

    Süper Lig'de yerli futbolcuların performansı yıllardır tartışılan bir konu... Fransız ekibi Lille'de bu sezon ortaya çıkan tablo, bu tartışmayı daha da alevlendireceğe benziyor. Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik bu sezon 15 gole imza atmayı başardı.

    HER 5 GOLÜN 3'Ü TÜRKLER'İN!
    Lille takım halinde 25 kez ağları havalandırırken, Türk futbolcuların gol katkısı yüzde 60 oldu. Fransız ekibi böylece Süper Lig'de mücadele eden 21 takımın 20'sini solladı.

    3 BÜYÜKLERDE TABLO ÇOK KÖTÜ
    F.bahçe'de Türkler'in gol yüzdesi 25 olurken, Galatasaray'da bu oran yüzde 17. Beşiktaş'ta gollerin yüzde 16'sını, Trabzon'da 20'sini, Başakşehir'de ise 23'ünü Türkler attı.

    RİZE VE KONYA'DA GOL BİLE YOK


    Süper Lig'de Lille'i geçebilen tek takım ise Malatya oldu. Sarı-Siyahlılar'da 8 golün 6'sına yani yüzde 75'ine Türkler imza attı. Rize ve Konya'da ise Türkler'in henüz golü yok.
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    Haberler Spor Lille’de Türkler’in gol katkısı 20 Süper Lig takımından fazla!