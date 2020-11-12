RİZE VE KONYA'DA GOL BİLE YOK



Süper Lig'de Lille'i geçebilen tek takım ise Malatya oldu. Sarı-Siyahlılar'da 8 golün 6'sına yani yüzde 75'ine Türkler imza attı. Rize ve Konya'da ise Türkler'in henüz golü yok.