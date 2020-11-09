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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    'ta kabus gibi tablo

    son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde eksi averajda kaldı. Geçen sezon yönetiminde 10 gol atıp 12 gol yiyen eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan Siyah-Beyazlılar 10. haftada bunu degeledikten sonra artıya geçti. Beşiktaş bu sezon da 10 gol atıp 12 gol yedi. Kartal; B.Şehir, ve maçlarında artı averaja geçmeye çalışacak.

    Kabus gibi tablo

    son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde eksi averajda kaldı. Geçen sezon yönetiminde 10 gol atıp 12 gol yiyen eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan Siyah-Beyazlılar 10. haftada bunu degeledikten sonra artıya geçti. Beşiktaş bu sezon da 10 gol atıp 12 gol yedi. Kartal; B.Şehir, ve maçlarında artı averaja geçmeye çalışacak.

    ABOUBAKAR ORTADA YOK
    Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Aboubakar performansıyla eski günlerini arattı. Ligde 1 penaltı golü dışında sessiz kalan Kamerunlu oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

    BEŞİKTAŞ'TA MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR
    Gaziantep maçından sonra 2 günü izin yaparak geçiren Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazıdlıklarına bugün başlayacak.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta kabus gibi tablo