Kartal son 2 sezonda oynadığı 7 maçlık bölümde eksi averajda kaldı. Geçen sezon Abdullah Avcı yönetiminde 10 gol atıp 12 gol yiyen Beşiktaş eksi 2 averajla kötü bir performans sergiledi. Sonraki 3 hafta daha bu olumsuz tabloyu yaşayan Siyah-Beyazlılar 10. haftada bunu degeledikten sonra artıya geçti. Beşiktaş bu sezon da 10 gol atıp 12 gol yedi. Kartal; B.Şehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında artı averaja geçmeye çalışacak.

ABOUBAKAR ORTADA YOK

Beşiktaş'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Aboubakar performansıyla eski günlerini arattı. Ligde 1 penaltı golü dışında sessiz kalan Kamerunlu oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

BEŞİKTAŞ'TA MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

Gaziantep maçından sonra 2 günü izin yaparak geçiren Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazıdlıklarına bugün başlayacak.