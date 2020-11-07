Kartal ağır yaralı... Ligde son iki maçını kazanarak çıkış yakalayan Beşiktaş dün Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. 36. dakikada Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.
LARİN'İN ŞIK PLASESİ DİREĞE
39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü. 44'te Ersin'den dönen topu Mirallas tamamladı ve Gaziantep öne geçti.
10 KİŞİ KALDI, 1-1'İ YAKALADI
55. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kaleci Ersin, Muhammet'e yaptığı sert faul sonrası oyundan atıldı. 1 kişi eksik oynayan Beşiktaş 61. dakikada Larin ile beraberliği yakaladı.
G.ANTEP HEMEN YANITLADI
2 dakika sonra sahneye Muhammet çıktı ve Gaziantep yeniden öne geçti: 2-1. Uzatma dakikalarında Kenan Özer skoru 3-1 yaptı. Mücadele de bu şekilde sona erdi.
KIZARAN ERSİN DESTANOĞLU 13 YIL SONRA İLKİ YAPTI
KIrmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2007'den bu yana oyundan atılan ilk Beşiktaş kalecisi oldu. Son olarak Rüştü Reçber kızarmıştı.
LARİN'İN ŞIK PLASESİ DİREĞE
39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü. 44'te Ersin'den dönen topu Mirallas tamamladı ve Gaziantep öne geçti.
10 KİŞİ KALDI, 1-1'İ YAKALADI
55. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kaleci Ersin, Muhammet'e yaptığı sert faul sonrası oyundan atıldı. 1 kişi eksik oynayan Beşiktaş 61. dakikada Larin ile beraberliği yakaladı.
G.ANTEP HEMEN YANITLADI
2 dakika sonra sahneye Muhammet çıktı ve Gaziantep yeniden öne geçti: 2-1. Uzatma dakikalarında Kenan Özer skoru 3-1 yaptı. Mücadele de bu şekilde sona erdi.
KIZARAN ERSİN DESTANOĞLU 13 YIL SONRA İLKİ YAPTI
KIrmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2007'den bu yana oyundan atılan ilk Beşiktaş kalecisi oldu. Son olarak Rüştü Reçber kızarmıştı.