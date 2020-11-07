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    • Spor
    • 07.11.2020 Gazete
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    sahneye çıktı... ağır yara aldı!

    44’te Muhammet’in Ersin’den dönen şutunu Mirallas tamamladı... 55’te Muhammet’e sert bir faul yapan kaleci Ersin atıldı. 10 kişi kalan Larin ile 1-1'i yakaladı. Ama 63'te yine Muhammet sahne aldı. Son saniyede Kenan perdeyi kapattı...

    Kartal’a Demir darbesi
    Kartal ağır yaralı... Ligde son iki maçını kazanarak çıkış yakalayan Beşiktaş dün Gaziantep deplasmanında 3-1 kaybetti. 36. dakikada Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

    LARİN'İN ŞIK PLASESİ DİREĞE
    39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü. 44'te Ersin'den dönen topu Mirallas tamamladı ve Gaziantep öne geçti.



    10 KİŞİ KALDI, 1-1'İ YAKALADI
    55. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Kaleci Ersin, Muhammet'e yaptığı sert faul sonrası oyundan atıldı. 1 kişi eksik oynayan Beşiktaş 61. dakikada Larin ile beraberliği yakaladı.



    G.ANTEP HEMEN YANITLADI
    2 dakika sonra sahneye Muhammet çıktı ve Gaziantep yeniden öne geçti: 2-1. Uzatma dakikalarında Kenan Özer skoru 3-1 yaptı. Mücadele de bu şekilde sona erdi.

    KIZARAN ERSİN DESTANOĞLU 13 YIL SONRA İLKİ YAPTI
    KIrmızı kart gören Ersin Destanoğlu, 2007'den bu yana oyundan atılan ilk kalecisi oldu. Son olarak kızarmıştı.

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    Haberler Spor Muhammet Demir sahneye çıktı... Beşiktaş ağır yara aldı!